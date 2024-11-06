Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что результаты голосования оказались не такими, как показывали соцопросы. Соответственно предположения о возможных протестах не оправдались в США.

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Эпоха старых лидеров уходит в прошлое

Накануне голосования, по словам Вигиринского, формировался нарратив, если победа Камалы Харрис будет шаткой с перевесом в 1 – 2% голоса, как демонстрировали соцопросы, или будут якобы фальсификации, то трамписты могут прибегнуть к протестам.

Последние выборы в США 2016-го (Хиллари Клинтон тогда не признала легитимность Трампа) и 2020-го (Трамп не признал победу Джозефа Байдена) были такими, когда оппоненты не признавали их результаты. Однако эпоха старых лидеров уходит в прошлое,

– заметил политолог.

Демократы пытались на старой идеологии заскочить в выборы, когда предложили вместо Байдена нового кандидата с эффектом новизны и молодости. Если бы результаты были с небольшим преимуществом, то они могли бы не признать выборы.

Однако преимущество Трампа оказалось не шатким, а устойчивым, – по предварительным подсчетам в 5 миллионов голосов,

– отметил он.

В то же время дополнительную легитимацию результатам выборов без официального объявления добавляют их признание лидерами других стран.

Если проиграешь кандидату почти во всех колеблющихся штатах и еще на уровне Сената и – потенциально – Палаты представителей, то фактор уличных протестов не поможет,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Напомним, что, как писало издание The Guardian, накануне голосования советники Дональда Трампа предложили ему объявить себя победителем, если он получит преимущество в ключевом штате, даже не имея подтвержденных результатов.

Он при этом ничего не терял, провозглашая о своей победе. Однако это дало ему возможность заявить о победе в целом на выборах. Трамп так и сделал, провозгласив себя 47-м президентом США, когда еще не все голоса были подсчитаны.