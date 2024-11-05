Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Выборы президента США происходят сегодня, 5 ноября.

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Что известно о готовности 20 штатов направить Нацгвардию в Вашингтон

Представители Нацгвардии США отметили, что из более чем 20 штатов могут направить своих представителей в Вашингтон при необходимости и если поступит соответствующий официальный запрос в течение следующих недель после президентских выборов и перед инаугурацией.

Округ Колумбия еще не подал официального запроса на помощь Национальной гвардии, хотя чиновники активно созывают совещания, чтобы выразить обеспокоенность относительно возможного насилия при утверждении Конгрессом результатов президентских выборов.

В понедельник, 4 ноября, Жан-Поль Лоренцо, руководитель отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии, выступил перед журналистами, заявив, что количество необходимых войск Национальной гвардии остается неопределенным.

Он отметил, что решение будет зависеть от конкретных потребностей округа. Однако Лоренцо подчеркнул, что и Бюро Национальной гвардии, и чиновники штата принимают проактивные меры в ожидании возможного запроса на поддержку.

К слову, эти опасения связаны с беспорядками, которые произошли 6 января 2021 года вблизи Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа, которые не соглашались с утверждениями результатов выборов, на которых победил нынешний президент США Джо Байден, прорвались через барьеры и полицию, вызвав эвакуацию членов Конгресса и прерывание процесса сертификации голосов.