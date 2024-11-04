Речь идет о Неваде, Северной Каролине, Висконсине, Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане. По данным опроса, оба кандидата идут нога в ногу в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, пишет 24 Канал со ссылкой на данные опроса The New York Times и Сиенского колледжа.
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О чем свидетельствуют опросы в шатких штатах
Согласно данным опроса с 24 октября по 2 ноября, Камала Харрис с небольшим отрывом лидирует в:
- Неваде,
- Северной Каролине,
- Висконсине.
В то же время Дональд Трамп имеет больше голосов в Аризоне.
Какие данные опроса в шатких штатах накануне выборов президента США / скриншот
Но результаты во всех семи штатах находятся в пределах погрешности выборки, то есть ни один кандидат не имеет окончательного преимущества ни в одном из них,
– свидетельствуют результаты опросов.
Издание объяснило, что они опросили 1010 избирателей в Неваде, 1305 – в Висконсине, 1010 – в Северной Каролине, 1004 – в Джорджии, 1527 – в Пенсильвании, 998 – в Мичигане и 1025 – в Аризоне.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Республиканец Дональд Трамп пообещал уменьшить инфляцию и ввести пошлины на иностранные товары, демократка Камала Харрис – уделяла внимание на внутренней политике, обещала льготы для среднего класса и поддержку Украины.