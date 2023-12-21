"Не кордони 1991 року": у Зеленського сказали, що вважатимуть фіналом війни

В Україні часто говорять про те, що перемога у війні завершиться виходом на кордони 1991 року. Однак зараз мовиться не лише про це. Аби мінімізувати потенційні наступні загрози від Росії, прагнути потрібно до більшого.

Це, очевидно, не означає, що Україна відмовляється від наміру вийти на кордони 1991 року. Навіть навпаки. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, чого ще треба досягнути, аби вважати війну цілковито завершеною.

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Який фінал війни з Росією

За час великої війни Україна досягнула чималих результатів. Зокрема, ЗСУ втримали лінію розмежування. Окупаційна армія справді знищила певні населені пункти, але не просунулась нікуди.

Крім того, Росія втратила монополію на акваторію Чорного моря.

Чи є це перемогою? Ні, це не є перемогою. Це фікція. Що тоді розуміють під перемогою України? Це навіть не питання кордонів 1991 року. Якщо у Росії залишиться хоча б клаптик української території, вона буде постійно наголошувати на тому, що нібито "нацисти вбивають" фейкових "жителів Донбасу",

– наголосив Михайло Подоляк.

У такий спосіб росіяни вони мають за рік чи два знову розпочати в Україні так звану "СВО". Якщо цілковито не перемогти Росію, то в Україні виникне класична нескінчена війна у різних проявах. Так, поступово Україна переставатиме існувати як держава.

"Є тільки єдиний фінал – це повноцінний політичний програш Росії. Коли відбувається трансформація еліти, коли еліта пішла геть, коли когось затримали, хтось фізично зник тощо. Інакше буде війна, у якій не всі зможуть встояти", – підкреслив Подоляк.

Мовиться про Путіна та його оточення. Уся російська еліта має програти. Щобільше, радник голови ОП вважає, що має відбутися революція в самій Росії. Але це неможливо, якщо Росія залишить свою присутність на окупованих територіях України.

Переворот у Росії відіграє важливу роль

До того ж на підсумковій пресконференції Владімір Путін конкретно заявив, що Росія буде воювати, поки не виконає всі цілі так званої "СВО". При цьому він не раз позначив, що немає жодних компромісів.

Зрештою, будь-який компроміс виключає програш Росії з юридичної точки зору.

Тактична поразка Росії по лінії фронту – це єдиний спосіб все це закінчити та отримати хоча б 15, 20, 30 років, які дозволять перебудувати Україну. Перебудувати інфраструктуру, зокрема, військову, виробництва, а також інформаційний, культурний та інші простори. А згодом по-справжньому влитись у європейську спільноту та стати частиною Євросоюзу,

– пояснив Подоляк.

Тактична поразка Росії на будь-якому напрямку спровокує панічні настрої в російській армії. Тоді окупанти почнуть втікати на свою територію. Це, своєю чергою, спровокує відповідні соціальні бунти в Росії.

"Це не соціально-політичні бунти, а соціальні бунти з тезисом "ви нам збрехали". Після цього почнеться революція на кшталт тої, що відбулась у 1991 році. Потім прийде до влади нова еліта. Не готовий говорити, хто буде в її складі, тому що це будуть зовсім не ті люди, які сьогодні очолюють російські опозиційні рухи", – зазначив радник голови ОП.

Лише тоді можна буде сказати, що війна справді закінчилась.

Війна може продовжитись

До цього Росія може вважати, що велика війна не призвела до наслідків, яких вона очікувала. Адже Росія не програла, влада країни не відповідає за масові воєнні злочини, не сидить на лаві підсудних в Гаазі чи будь-якому іншому трибуналі.

Ба більше, росіяни зараз змінили риторику, знову агресивно себе поводять.

Росія, якщо залишиться хоча б на клаптику української територій, не піде на трансформацію своєї політичної системи, путінська еліта не зникне. Росія, хоч і залишиться під санкціями, буде постійно торгуватись, щоб їх скасували або шукати шляхи, як їх обійти,

– пояснив Подоляк.

Тобто все це означає подальшу війну, можливо, в іншому вигляді. Або навіть третій етап повномасштабного вторгнення в Україну.

Вплив міжнародної спільноти

Власне, це не лише питання України. Якщо демократичний світ хоче мати міжнародні правила, які працюють, міжнародні інститути, які можуть превентивно вирішувати конфліктні ситуації, має прийти до розуміння, що означає перемога України.

Насамперед це перемога не України, а демократії. Вона означає, що в Росії має початись обов'язкова внутрішня трансформація політичної системи,

– підкреслив радник Андрія Єрмака.

А зараз відбувається протилежне. Наприклад, Сєргєя Лаврова – главу МЗС Росії – запрошують на Раду міністрів ОБСЄ в Скоп'є у Македонії. ОБСЄ планує з ним обговорити питання безпекового контуру в Європі. Це ж, мовляв, "дуже доречно".

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