"Не границы 1991 года": у Зеленского сказали, что сочтут за финал войны

В Украине часто говорят, что победа в войне завершится выходом на границы 1991 года. Однако сейчас говорится не только об этом. Чтобы минимизировать потенциальные угрозы от России, стремиться нужно к большему.

Это, очевидно, не означает, что Украина отказывается от намерения выйти на границы в 1991 году. Даже наоборот. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, чего еще нужно достичь, чтобы считать войну полностью завершенной.

Стоит просмотреть СМИ написали о планах России выйти за пределы оккупированных территорий: что говорят в ISW и ГУР

Какой финал войны с Россией

За время Великой войны Украина достигла немалых результатов. В частности, ВСУ удержали линию разграничения. Оккупационная армия действительно уничтожила определенные населенные пункты, но не продвинулась никуда.

Кроме того, Россия потеряла монополию на акваторию Черного моря.

Является ли это победой? Нет, это не победа. Это фикция. Что тогда понимают под победой Украины? Это даже не вопрос границ 1991 года. Если в России останется хотя бы клочок украинской территории, она будет постоянно подчеркивать, что якобы "нацисты убивают" фейковых "жителей Донбасса",

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Таким образом россияне должны через год или два снова начать в Украине так называемую СВО. Если не победить Россию, то в Украине возникнет классическая бесконечная война в разных проявлениях. Да, постепенно Украина будет переставать существовать как государство.

"Есть только единственный финал – это полноценный политический проигрыш России. Когда происходит трансформация элиты, когда элита ушла, когда кого-то задержали, кто-то физически исчез. Иначе будет война, в которой не все смогут устоять", – подчеркнул Подоляк.

Речь идет о Путине и его окружении. Вся российская элита должна проиграть. Более того, советник главы ОП считает, что должна произойти революция в самой России. Но это невозможно, если Россия оставит свое присутствие на оккупированных территориях Украины.

Переворот в России играет немаловажную роль

К тому же на итоговой пресс-конференции Владимир Путин конкретно заявил, что Россия будет воевать, пока не выполнит все цели так называемой "СВО". При этом он не раз указал, что нет никаких компромиссов.

В конце концов любой компромисс исключает проигрыш России с юридической точки зрения.

Тактическое поражение России по линии фронта – единственный способ все это закончить и получить хотя бы 15, 20, 30 лет, которые позволят перестроить Украину. Перестроить инфраструктуру, в частности, военную, производства, а также информационное, культурное и другие пространства. А потом по-настоящему влиться в европейское сообщество и стать частью Евросоюза,

– объяснил Подоляк.

Тактическое поражение России на любом направлении спровоцирует паническое настроение в русской армии. Тогда оккупанты начнут бежать на свою территорию. Это, в свою очередь, спровоцирует соответствующие социальные бунты в России.

"Это не социально-политические бунты, а социальные бунты с тезисом "вы нам соврали". После этого начнется революция вроде произошедшей в 1991 году. Затем придет к власти новая элита. Не готов говорить, кто будет в ее составе, потому что это будут совсем не те люди, которые сегодня возглавляют российские оппозиционные движения", – отметил советник главы ОП.

Только тогда можно сказать, что война действительно закончилась.

Война может продолжиться

До этого Россия может считать, что большая война не привела к последствиям, которые она ожидала. Ведь Россия не проиграла, власти страны не отвечают за массовые военные преступления, не сидят на скамье под судными в Гааге или каком-либо другом трибунале.

Более того, россияне сейчас сменили риторику, снова агрессивно себя ведут.

Россия, если останется хотя бы на клочке украинской территории, не пойдет на трансформацию своей политической системы, путинская элита не исчезнет. Россия, хоть и останется под санкциями, будет постоянно торговаться, чтобы их отменили или искать пути, как их обойти,

– объяснил Подоляк.

То есть, все это означает дальнейшую войну, возможно, в другом виде. Или даже третий этап полномасштабного вторжения в Украину.

Влияние международного сообщества

Собственно, это не только вопрос Украины. Если демократический мир хочет иметь работающие международные правила, международные институты, которые могут превентивно решать конфликтные ситуации, должно прийти к пониманию, что означает победа Украины.

В первую очередь, это победа не Украины, а демократии. Она означает, что в России должна начаться обязательная внутренняя трансформация политической системы.

– подчеркнул советник Андрея Ермака.

А сейчас происходит обратное. К примеру, Сергея Лаврова – глава МИД России – приглашают на Совет министров ОБСЕ в Скопье в Македонии. ОБСЕ планирует с ним обсудить вопросы контура безопасности в Европе. Это же, мол, "очень кстати".

Россия хочет продолжать войну: последние новости