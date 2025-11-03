Ситуація справді критична, – майор ЗСУ відверто про проблеми біля Покровська

Бої біля Покровська залишаються одними з найзапекліших на фронті. Російські війська намагаються замкнути українські підрозділи, використовуючи чисельну перевагу і постійний тиск на оборону.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу визнав, що становище критичне. Він пояснив, що причинами стали не лише перевага ворога, а й прорахунки у взаємодії командирів. Попри це, українські сили зберігають шанс утримати місто, якщо вдасться швидко виправити помилки.

Дивіться також Наступний тиждень буде вирішальним, – експерт оцінив ситуацію біля Покровська

Проблеми в обороні Покровська

Складнощі в обороні пов'язані не лише з діями ворога, а й із внутрішніми помилками. Неправдиві рапорти з підрозділів і хибна оцінка ситуації призвели до запізнілих рішень, які вплинули на боєздатність окремих частин.

Треба визнавати і говорити без рожевих окулярів. Основна проблема в обороні міста – це брехня. Від лінійних підрозділів і до командирів, які подавали неправдиву інформацію,

– зазначив Ткачук.

Через помилки у комунікації виник хаос, а координація між частинами порушилася. Унаслідок цього противник зміг скористатися прогалинами в обороні, посиливши тиск на Покровськ.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться на карту

Перевага ворога і шанс стабілізувати ситуацію

Росіяни зосередили значні сили на Покровському напрямку. На окремих ділянках їхня чисельна перевага сягає одного до семи, що дає змогу діяти масовано та безперервно атакувати українські позиції.

Є об'єктивні фактори – це перевага ворога один до семи. Це величезна перевага, і росіяни намагаються її використати,

– сказав Ткачук.

Злагоджена взаємодія між силами оборони може стабілізувати фронт і не допустити оточення міста. Попри перевагу ворога, українські військові зберігають ініціативу на окремих напрямках. Підрозділи Головного управління розвідки провели результативні операції, які дозволили завдати точкових ударів по противнику.

Головне управління розвідки провело чудову операцію. Ми показали, що можемо перехоплювати ініціативу й перетворювати тактичні перемоги на стратегічні здобутки,

– наголосив майор.

Координація між розвідкою, армією та спецпідрозділами, за його словами, може стати ключем до стабілізації ситуації. Якщо ці дії будуть синхронізовані, Україна зможе повернути контроль над окремими районами Покровська.

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Інформаційна війна шкодить обороні

Війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Надмірна публічність і поширення неперевірених даних створюють ризики для військових і деморалізують суспільство.

Треба поменше хайпу навколо Покровська і більше роботи. Ми маємо перетворювати успіхи на реальні дії, а не шоу війни в онлайні,

– зауважив Ткачук.

Без інформаційної дисципліни складно забезпечити ефективну взаємодію між підрозділами. Контроль за публічним простором має бути частиною оборони, адже ворог активно використовує будь-яку дезінформацію.

Що відомо про Покровськ зараз?