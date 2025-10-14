Останнім часом обговорюється на вищому рівні надання Україні американських ракет Tomahawk. Також Київ збільшує виробництво власних ракет "Фламінго". Якщо обидва засоби стануть на озброєнні в України, вони підвищать ефективність ударів по об'єктах у глибокому тилу ворога.

Полковник армії США у відставці Джон Світ в ефірі 24 Каналу розповів про особливості американської крилатої ракети Tomahawk. Також він оцінив особливості українського "Фламінго".

Чим відрізняються ракети Tomahawk та "Фламінго"?

Світ наголосив, що і Tomahawk, і "Фламінго" мають збільшену дальність польоту. Американська ракета забезпечує можливість глибоких ударів, системи наведення доставляють їх від точки пуску до цілі.

Є два види ракет Tomahawk. Один, за його словами, несе вибухівку вагою 1000 фунтів (майже 500 кілограмів), другий – бомба комбінованої дії, це касетний боєприпас.

"Це найважливіше – Tomahawk може літати на малій висоті з високою дозвуковою швидкістю. Його можна пілотувати по траєкторіях відхилення. Він має унікальну властивість зависати над ціллю, щоб уразити її у найбільш зручний момент", – підкреслив полковник армії США у відставці.

У цьому, на думку Світа, полягає різниця між Tomahawk та "Фламінго". Різні ракети мають різний радіус ураження, але американські ракети забезпечують значно більшу дальність та вищу імовірність досягнення цілі.

Володимир Зеленський не підтвердив, що Україна вже застосувала ракету "Фламінго". Але він зазначив, що під час атак по Росії українські сили застосовували не тільки дрони українського виробництва.

Полковник армії США у відставці підкреслив, що ракети "Фламінго" збільшують дальність ураження цілей на російській території. Тому Україна могла використати ці ракети для ударів або по Росії, або по окупованому Криму, щоб ізолювати там російські сили.

Це – цінний інструмент разом з ракетами "Нептун" та дронами. Так само як і ракети Tomahawk. Це дає українським військовослужбовцям можливість застосовувати цю систему проти воєнних цілей,

– пояснив Джон Світ.

Він додав, що водночас штатні засоби можна буде використати для ударів по нафтопереробних підприємствах та електростанціях. Саме це дозволить завдати шкоди, зокрема, економіці Росії.

Що відомо про українську ракету "Фламінго"?