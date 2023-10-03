Контроль українського зерна перенесли з польського кордону в порт Клайпеди
Джерело:Мінагрополітики
Україна, Литва та Польща домовились перенести перевірку українського зерна з українсько-польського кордону. Українська сторона пояснила, що це пришвидшить транзит територією Польщі.
Очільник Мінагрополітики України Микола Сольський заявив, що перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту запропонувала Україна.
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Де перевірятимуть українське зерно
Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт,
– пояснили в українському міністерстві.
Там уточнили, що відповідних домовленостей досягли під час зустрічі у форматі онлайн 3 жовтня:
- міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський;
- міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус;
- міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.
До речі, польська та литовська сторона запевнили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю. Також вони зауважили, що вважають це рішення – конструктивним кроком.
Що цьому передувало
- Раніше ЗМІ писали, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції зерна, яке рухається транзитом через Польщу з України. Адже це дозволить перевозити більше нашого зерна через Польщу.
- Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус пояснював, що у Польщі ставитимуть печатку і контролюватимуть проїзд, своєю чергою Литва буде здійснювати фітосанітарні перевірки.
- До речі, Україна та Польща проводили перемовини щодо українського зерна. Зокрема, сторони обговорювали ліцензування української агропродукції.
- Водночас представник уряду Польщі Петер Мюллер заявив, що Польща не планує скасовувати ембарго на українське зерно, принаймні найближчим часом. Окрім того, Варшава закликала Україну скасувала свій позов до Світової організації торгівлі.