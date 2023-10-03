Контроль українського зерна перенесли з польського кордону в порт Клайпеди

Україна, Литва та Польща домовились перенести перевірку українського зерна з українсько-польського кордону. Українська сторона пояснила, що це пришвидшить транзит територією Польщі.

Очільник Мінагрополітики України Микола Сольський заявив, що перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту запропонувала Україна.

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Де перевірятимуть українське зерно

Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт,

– пояснили в українському міністерстві.

Там уточнили, що відповідних домовленостей досягли під час зустрічі у форматі онлайн 3 жовтня:

міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський;

міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус;

міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

До речі, польська та литовська сторона запевнили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю. Також вони зауважили, що вважають це рішення – конструктивним кроком.

Що цьому передувало