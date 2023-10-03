Контроль украинского зерна перенесли с польской границы в порт Клайпеды
Источник:Минагрополитики
Украина, Литва и Польша договорились перенести проверку украинского зерна с украинско-польской границы. Украинская сторона объяснила, что это ускорит транзит по территории Польши.
Глава Минагрополитики Украины Николай Сольский заявил, что перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт предложила Украина.
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Где будут проверять украинское зерно
В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, которые направляются в данный порт,
– объяснили в украинском министерстве.
Там уточнили, что соответствующих договоренностей достигли во время встречи в формате онлайн 3 октября:
- министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский;
- министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус;
- министр сельского хозяйства Литви Кястутис Навицкас.
Кстати, польская и литовская сторона заверили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля. Также они отметили, что считают это решение конструктивным шагом.
Что этому предшествовало
- Ранее СМИ писали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции зерна, которое следует транзитом через Польшу из Украины. Это позволит перевозить больше нашего зерна через Польшу.
- Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус объяснял, что в Польше будут ставить печать и контролировать проезд, в свою очередь Литва будет проводить фитосанитарные проверки.
- Кстати, Украина и Польша проводили переговоры по украинскому зерну. В частности, стороны обсуждали лицензирование украинской агропродукции.
- В то же время представитель правительства Польши Петер Мюллер заявил, что Польша не планирует отменять эмбарго на украинское зерно, по крайней мере, в ближайшее время. Кроме того, Варшава призвала Украину отменить свой иск к Всемирной торговой организации.