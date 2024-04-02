"Буде реагування": Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК у квітні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні планують максимально покращити зручність проходження військово-лікарських комісій в рамках цифровізації та дебюрократизації.

Наразі вже перевірили понад 53 тисячі медико-експертних справ та зафіксували порушення. За словами Дениса Шмигаля під час засідання уряду, такі перевірки триватимуть і надалі.

Читайте також Мобілізація в Україні: які спеціалісти необхідні війську в квітні 2024 року

Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства,

– повідомив прем'єр-міністр.

За результатами перевірки медико-експертних справ були зафіксовані порушення та надані рекомендації. Денис Шмигаль також запевнив, що за кожним фактом буде реагування.

Як зауважив прем'єр-міністр, такі перевірки стануть регулярними та у квітні розпочнеться нова хвиля.

Раніше у столиці завершили перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які проблеми були виявлені.

Перевірки ВЛК: з чого розпочалось