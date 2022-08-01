Перше судно з українським зерном вийде з порту до Туреччини вранці 1 серпня

Українське зерно чекає на те, щоб відправитись на експорт. Відповідної угоди щодо безпеки відправлення досягли завдяки міжнародним організаціям.

Тривали технічні роботи для відправлення. Тепер повідомляють, що перше судно з нашим зерном вийде з порту сьогодні, 1 серпня.

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Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08.30,

– повідомляє турецька сторона.

Про точний час написав Департамент національної оборони Туреччини. Саме ця країна та ООН була гарантом того, що процес буде безпечним. Україна та росія ніяких договорів між собою не підписували. натомість кожна окремо підписали договори з ООН та Туреччиною.

Як будуть рухатися судна з зерном

Кораблі будуть рухатися по так званому "зерновому коридору".

Екіпаж та учасники коридору мають чіткі інструкції. Вони знають, як корабель буде виходити з якої координати. Також їм відомо, коли він увійде в міжнародні територіальні води, хто буде його завантажувати, коли він увійде в турецькі територіальні води.

При цьому, турецька сторона зазначала, що війна триває і може трапитися, що завгодно.

Що відомо про зернову угоду

Україна підписала угоди про відкриття зернових коридорів. росія в рамках цих домовленостей пообіцяла не блокувати наші порти, щоб ми мали можливість експортувати продукцію. Договір підписували в Стамбулі за участі ООН і Туреччини.

При цьому Туреччина отримала свою вигоду від підписання такої угоди. Державі пообіцяли пріоритет у задоволенні потреб, пов'язаних із зерном. Також вона матиме можливість купувати його дешевше, ніж інші країни світу.

Натомість росія порушила угоду, не протримавшись навіть доби. Наступного дня зранку окупанти атакували Одеський порт. На той момент там зберігалось зерно, готове до експорту. На це була відповідна реакція світової спільноти. росіяни вкотре показали, чого варті угоди з ними.

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