Тривали технічні роботи для відправлення. Тепер повідомляють, що перше судно з нашим зерном вийде з порту сьогодні, 1 серпня.

До теми 16 суден на 580 000 тонн: в ОП розповіли про підготовку до експорту зерна

Перше судно з українських портів вирушить сьогодні о 08.30,

– повідомляє турецька сторона.

Про точний час написав Департамент національної оборони Туреччини. Саме ця країна та ООН була гарантом того, що процес буде безпечним. Україна та росія ніяких договорів між собою не підписували. натомість кожна окремо підписали договори з ООН та Туреччиною.

Як будуть рухатися судна з зерном

Кораблі будуть рухатися по так званому "зерновому коридору".

Екіпаж та учасники коридору мають чіткі інструкції. Вони знають, як корабель буде виходити з якої координати. Також їм відомо, коли він увійде в міжнародні територіальні води, хто буде його завантажувати, коли він увійде в турецькі територіальні води.

При цьому, турецька сторона зазначала, що війна триває і може трапитися, що завгодно.