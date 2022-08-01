Продолжались технические работы для отправки. Теперь сообщают, что первое судно с нашим зерном выйдет из порта сегодня, 1 августа.

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Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08.30,

– сообщает турецкая сторона.

О точном времени написал Департамент национальной обороны Турции. Именно эта страна и ООН являлись гарантом того, что процесс будет безопасным. Украина и Россия никаких договоров между собой не подписывались, вместо этого каждая отдельно подписали договоры с ООН и Турцией.