Майже олімпійські чемпіони: 10 найкращих порід собак для бігунів

Власники чотирилапих нерідко дуже подібні зі своїми улюбленцями у підходах до життя й поглядах на активність. Деякі песики полюбляють побігати більше за інших. Так, для спортсменів легше буде знайти спільну мову з певними породами собак, які можуть стати компаньйонами під час пробіжок.

Окремий список пухнастих бігнунів склали фахвці із The Spruce Pets.

Що відомо про собак, які полюбляють побігати?

Насампереде, кажуть експерти, варто обирати породи песиків з високою витривалістю, енергійністю та природною схильністю до тривалого руху.

Веймаранер

Це дуже атлетична порода собак зі спортивної групи. Вони швидкі, витривалі й добре переносять довгі дистанції. Потребують багато руху щодня, інакше можуть ставати тривожними або руйнівними.



Веймаранер – один із найкращих бігунів / Unsplash

До слова, в American Kennel Club пояснили, що ця елегантна та швидка німецька порода, відома також як "сіра примара" завдяки своєму характерному сріблястому забарвленню. Загалом же це дружні, слухняні й розумні собаки з виразними очима.

Візсла

Цей енергійний мисливський собака з високою витривалістю дуже прив'язується до власника, часто буквально "слідкує по п'ятах". Він добре біжить і на короткі, і на довгі дистанції, любить активний темп.



Візсла чудово підійде для спільних пробіжок / Unsplash

Далматинець

Хоч це й не спортивна порода за класифікацією, але вони надзвичайно витривалі. Історично далматинці бігали поруч із каретами, тому вони мають сильну потребу в русі. Без активності представник цієї породи швидко занудьгує.



Далматинець не буде проти побігати з вами / Unsplash

Бордер-колі

Це одна з найрозумніших і найенергійніших порід у світі. Такий пес дуже швидкий, витривалий, ідеальний для довгих пробіжок, особливо складними маршрутами. Потребує він і фізичного, і розумового навантаження.



Бордер-коллі – серед лідерів у витривалості / Unsplash

Австралійська вівчарка

Розумна та дуже активна порода, яка любить тривалі пробіжки, але краще почувається в прохолодну погоду через густішу шерсть. Потребує постійної активності.



Австралійська вівчарка чудово підійде для спортсменів / Unsplash

Родезійський риджбек

Великий, сильний і витривалий собака, спочатку виведений для полювання в Африці. Він добре переносить тепло, може бігати на довгі дистанції, але лише після повного фізичного дозрівання.



Родезійський риджбек – одна з найкращих порід собак для бігунів / Unsplash

Сибірський хаскі

Це робоча порода з величезною витривалістю. Створена для тривалих пробігів у холодному кліматі. Ідеальна для бігу взимку або в прохолодну погоду, але погано переносить спеку.



Сибірський хаскі доволі витривалий до фізичних навантажень / Unsplash

Тер'єри (джек-рассел, парсон-рассел, фокс-тер'єри тощо)

Вони хоч і маленькі, але дуже енергійні. Підходять для коротших пробіжок із високим темпом. Витривалі, але не для марафонських дистанцій.



Тер'єри обожнюють побігати / Unsplash

Пойнтери (німецький короткошерстий, жорсткошерстий тощо)

Це універсальні мисливські собаки з чудовою швидкістю та витривалістю. Вони гарно бігають як у теплу, так і в прохолодну погоду, підходять для довгих дистанцій.



Пойнтер буде гарним компаньйоном у пробіжці / Unsplash

Хорти (грейхаунд, уіппет, салюкі та інші)

Ці песики створені для швидкості. Вони ідеальні для коротких, дуже швидких пробіжок або спринтів. Але поза тренуваннями зазвичай спокійні й навіть ліниві.



Хорти – природжені бігуни / Unsplash

Важливо! Цуценят не варто брати на регулярні пробіжки до 6 місяців, щоб не нашкодити суглобам. Також варто уникати тривалих бігових навантажень із собаками з короткою мордою (мопси, бульдоги тощо), бо вони погано переносять навантаження і перегрів.

Яка користь пробіжок для собак?

Спеціалісти з Wаnderdog зазначили, що коли йдеться про фізичну активність собак, часто робиться акцент на збільшенні навантаження – довші прогулянки, біг і інтенсивні тренування. Але підхід передусім має бути більш збалансованим. Собакам справді може бути корисний біг, однак він підходить не всім.

Для частини тварин інтенсивні навантаження можуть бути навіть шкідливими. Важливо поєднувати фізичну активність із розумовою стимуляцією, наприклад, "нюхальними" прогулянками. Звичайні прогулянки важливі насамперед для психологічного комфорту:

вони знижують стрес;

дають можливість досліджувати середовище;

дозволяють реалізовувати природну поведінку.

Але для підтримки хорошої фізичної форми інколи цього недостатньо. Біг, якщо він підібраний правильно, допомагає покращити витривалість, контролювати вагу та підтримувати м'язи в тонусі.

Це особливо актуально, адже багато собак мають зайву вагу. Також він може зменшувати надлишок енергії й покращувати поведінку.

При цьому варто пам'ятати, що надмірні тренування теж можуть призводити до перевтоми та залежності від постійної активності.

Хто з песиків став зіркою Олімпійських ігор?

Під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії у жіночій командній спринтерській гонці стався незвичний епізод. Тоді на трасу раптово вибіг собака.

Дворічний чехословацький вовкособ на прізвисько Назгул подолав частину дистанції разом зі спортсменками та навіть перетнув фінішну лінію.

Крім того, на Олімпіаді-2026 увагу привернув і ще один чотирилапий – пес Ерколе Дімай. Він працював на одному зі спортивних об'єктів. Песик навіть пройшов офіційну акредитацію та став частиною олімпійської команди обслуговування.