Зчитують ваш настрій та сигналізують про небезпеку: чи правда, що собаки мають 6-те чуття

Вміння читирилапих відчувати часом дещо більше за людей викликає припущення про них як надчутливих тваринок. Ба більше, пухнастики таким способом можуть навіть переймати найтонші зміни настрою свого господаря або ж попереджати про небезпеку.

Детальніше про це розповіли фахівці з PetMD. Там пояснили, у чому особливості органів чуття собак і як вони застосовують їх у взаємодії з людьми.

Чим відрізняються чуття людські та собачі?

Песики мають кілька візуальних переваг над людьми. Вони краще бачать у темряві, адже їхні зіниці більші й пропускають більше світла. Крім того, в центрі сітківки у собак більше світлочутливих клітин – паличок. Завдяки цьому їхній зір ефективніший у слабкому освітленні.

До речі, попри поширений стереотип, собаки бачать навколишній світ зовсім не в чорно-білих кольорах. Більше про те, як виглядає довкілля в очах чотирилапого, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Також собаки краще помічають найменші рухи, які людина може не помітити, що робить їх чудовими мисливцями, особливо вночі. Щодо нюху, тут собаки мають беззаперечну перевагу – їхній нюх приблизно у 10 000 разів чутливіший за людський. Проте у смаку люди перемагають: у нас близько 9000 смакових рецепторів, тоді як у собак лише приблизно 1700. А ось дотик можна вважати приблизно однаково розвиненим в обох видів.

Слух теж подібний за якістю, однак собаки здатні чути значно вищі частоти та звуки на більшій відстані. Ну й доволі часто говорять і про так зване "шосте чуття".

Насправді ж, як стверджують фахівці, це радше їхня інтуїція або внутрішнє відчуття. П'ять основних органів чуття дають нам окремі сигнали про довкілля, а так зване "шосте чуття" ніби об'єднує цю інформацію й підвищує рівень нашої уважності.

Натомість багато власників помічають, що собаки дуже чутливо реагують на емоції людини. Дослідники поведінки тварин давно цікавляться тим, як собаки й коти реагують на емоції людей.

Цікаво! Собаки, що еволюціонували разом із людьми протягом тисячоліть, чітко демонструють здатність розпізнавати людські емоції й реагувати на них, використовуючи як звичайні, так і надзвичайні чуття.

Як чотирилапі зчитують настрій власників?

Дослідження показало, що собаки довше дивляться на щасливі, ніж на сумні обличчя людей, що свідчить про їхню чутливість до емоцій.

Коли господар радіє, пес може поводитися так само енергійно. Якщо ж людина сумує, собака часто намагається її заспокоїти – сідає поруч, притуляється або просить уваги.



Собаки чудово відчувають настрій людей / Unsplash

Настрій людини пов'язаний із гормонами, такими як окситоцин, серотонін і дофамін. Коли їхній рівень змінюється, організм виділяє певні запахи, які собаки можуть відчувати. Саме тому вони часто реагують на наш стан і намагаються нас підтримати.

Що допомагає песикам попередити господаря про небезпеку?

Завдяки гострому слуху собаки можуть почути грім задовго до людини. Вони також краще відчувають запах озону та інші зміни в атмосфері, тому іноді поводяться неспокійно перед бурею. Деякі дослідження свідчать, що вони здатні відчувати незначні коливання землі перед землетрусами, а також реагувати на зміни атмосферного тиску чи електромагнітних полів.

До слова, подібні випадки стаються і на фронті. Зокрема минулого року бойовий собака на ім'я Рік допоміг урятувати життя українських військових. Завдяки його поведінці бійці встигли швидко сховатися в укритті перед ударом ворожої реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Надзвичайний нюх допомагає собакам помічати й зміни в організмі людини. Під час хвороби змінюється хімічний склад тіла, і з'являються специфічні леткі сполуки. Людина їх не відчуває, але собака може.

Саме тому спеціально навчені собаки здатні допомагати в ранньому виявленні деяких захворювань. Собаки-помічники добре знають звичний стан свого господаря, тому помічають навіть незначні зміни в його поведінці чи самопочутті.

Також собаки чудово запам'ятовують щоденні звички людей. Вони знають, коли господар прокидається, йде на роботу чи повертається додому.

Іноді пес зустрічає господаря біля дверей навіть тоді, коли той повертається несподівано. Чи це лише слух і нюх, чи справді певна інтуїція – точно сказати складно. Навчені службові собаки реагують на погіршення стану господаря, зокрема вони можуть гавкати, підштовхувати людину сісти або зупинити автомобіль.

