Чому коти так ненавидять огірки: правда, про яку не говорять
- Коти реагують на огірки через несподіванку і інстинкти виживання, а не через ненависть до овоча.
- Експерти застерігають від таких жартів над улюбленцями, оскільки це може викликати стрес і погіршити довіру між котом і господарем.
У мережі часто можна побачити відео, де коти раптово стрибають або тікають бачачи огірки, залишені поруч. Але експерти стверджують, що це не ненависть до овоча, а інстинктивна реакція на несподіваний об’єкт.
Однак спеціально лякати кота огірком може бути шкідливим для психічного стану тварини. Про це повідомляє Cats.com.
Дивіться також Міф зруйновано: 5 команд, які зможе виконати кожен кіт
Чому коти бояться огірків?
В інтернеті стало популярним розміщувати огірок біля кота, коли той зайнятий їжею або не дивиться. Наприклад на ютуб-каналі любителів тварин "Вайб Планети" зібрали чимало моментів, на яких видно як при обертанні коти часто раптово відскакують, ніби злякавшись небезпеки позаду.
Ці ролики збирають мільйони переглядів і породили міф, що коти "ненавидять" огірки.
Популярні моменти з котами й огірками. Дивіться відео "Вайб Планети"
За словами ветеринарів, коти не мають вродженого страху саме до огірків. Реакція виникає через кілька чинників:
Елемент несподіванки: у відео огірок з’являється раптово, коли кіт не бачить, що розташування предмета змінилося – це викликає природну реакцію "здивування" й "втечі".
Інстинкти виживання: коти дуже уважні до свого оточення – навіть вдома вони можуть реагувати на нові предмети як на потенційну загрозу.
Схожість із хижаками: довгий зелений предмет може нагадувати змію, що активує у кота реакцію уникнення. Але насправді саме несподіванка і незнайомість відіграють більшу роль.
Чому котів не можна лякати огірками?
Експерти наголошують, що хоча такі відео можуть здаватись смішними, жарт зі страхом є некомфортним і може призвести до:
- підвищеного стресу у тварини;
- виникнення тривожних реакцій у знайомих ситуаціях;
- погіршення довіри між котом і господарем.
Коти добре адаптуються до знайомих предметів, і якщо огірок поставити перед ними без несподіванки, багато котів просто понюхають його або ігнорують. Однак бажання посміятися з улюбленця може зруйнувати довіру між вами.