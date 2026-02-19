"Природні прилади нічного бачення": чому очі котів світяться у темряві

Стародавні єгиптяни вірили, що після заходу сонця в котячих очах залишається його сяйво. Насправді ж наукове пояснення цьому з'явилося лише в 1929 році.

Про це йдеться в матеріалі Popular Science. Учені також пояснили, як ця особливість впливає на зір пухнастих улюбленців.

Яка причина світіння очей у котів?

У кожному оці, зокрема і людському, є сітківка. Це тонкий шар тканини на задній стінці ока, який уловлює світло й перетворює його на сигнали для мозку.

Можна уявити її як прозорий екран, що "збирає" світлові промені. У мурчиків за сітківкою розташований особливий дзеркальний шар – тапетум люцидум. У людей його немає.

Якщо світло потрапляє в людське око й не поглинається сітківкою, воно просто втрачається. У котячому ж оці світло, яке не було захоплене сітківкою з першого разу, відбивається від тапетуму люцидум і проходить через сітківку повторно.

Завдяки цьому вона отримує "другий шанс" зафіксувати світловий сигнал. Тож те світіння, яке ми бачимо вночі, – це і є відбиття світла від цього шару.



Очі домашніх улюбленців світять завдяки особливому шару сітківки / Фото Unsplash

До речі, такий шар "віддзеркалює" предмети в темряві, завдяки йому чутливість очей в кішок у 7 разів вища, ніж у людей

Завдяки тапетуму люцидум коти значно чутливіші до слабкого освітлення, ніж люди. Вони здатні розрізняти предмети в умовах, які нам здаються цілковитою темрявою. Для тварин, що активно полюють уночі, це надзвичайно корисна перевага.

Цікаво! У більшості собак тапетум люцидум також присутній, однак у деяких порід із блакитними очима та в окремих дрібних декоративних собак його може й не бути.

Чи можуть очі мурчиків світитися різними кольорами та про що це свідчить?

Якщо ви звернули увагу, що в темряві очі кішки світяться, – хвилюватися не варто, адже це природна особливість її організму. Та якщо відблиск має непритаманний відтінок, з'являється почервоніння, каламутність, виділення або змінюється поведінка улюбленця, краще не зволікати й показати його ветеринарному лікарю.

Водночас "Главред" пише, що іноді сяйво може бути зеленуватим, блакитним чи навіть помаранчевим. Відтінок залежить від концентрації пігменту в сітківці, віку кішки, її породи, а також від того, під яким кутом падає світло.

А які ще цікаві факти відомі про котів?