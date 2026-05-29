Песики теж гості: які заклади Львова мають меню для тварин

У Львові дедалі більше закладів створюють окремі меню не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. У ресторанах та кав’ярнях можна знайти піцу для собак, спеціальні бейгли, корисні закуски та навіть окремі страви від шефа для песиків і котів.

Тренд на pet-friendly простори активно розвивається як у центрі міста, так і в інших районах Львова. Про це розповів експерт з ресторанного бізнесу Всеволод Поліщук.

Які заклади у Львові pet-friendly?

Однією з найвідоміших мереж, яка запустила окрему страву для собак, стала 1708pizza. Заклади мережі працюють одразу у кількох районах Львова – на Зеленій, у Голоску та на Федьковича.

Тут для домашніх улюбленців пропонують спеціальну піцу для собак, адаптовану під потреби тварин. У закладах наголошують, що прагнуть зробити похід у ресторан комфортним не лише для власників, а й для їхніх чотирилапих друзів.

У центрі Львова на вулиці Гнатюка pet-friendly меню пропонує "TALI перекус і кава – nosh and coffee". Заклад відомий своєю атмосферою невеликої міської кав’ярні та авторськими сніданками, а тепер тут можна замовити бейгли для собак і котів.

Бейгли із закладу / Фото "TALI перекус і кава – nosh and coffee"

У меню для тварин роблять акцент на безпечних інгредієнтах та невеликих порціях, адаптованих для домашніх улюбленців.

На Краківській працює DRUZI Cafe Lviv, де для собак підготували не лише меню від Savory, а й окремі страви від шефа. Тут песикам можуть подати відварений рис та м’ясо, приготоване спеціально без спецій та шкідливих добавок.

У самому закладі наголошують, що прагнуть створити максимально дружню атмосферу для відвідувачів із тваринами.

Бульдог у закладі / Фото DRUZI Cafe Lviv

На Сихові є волонтерська кондитерська "Крем & Джем". Заклад поєднує атмосферу сімейної кав’ярні та соціальної ініціативи, а також підтримує відвідувачів із домашніми улюбленцями. Тут часто організовують благодійні активності та підтримують локальні волонтерські проєкти.

Тортик із "Крема та Джема" / Фото Катерина Птаха

Що про pet-friendly заклади кажуть власники тварин?

У Львові дедалі більше кафе та ресторанів стають pet-friendly і відкривають двері для гостей із домашніми улюбленцями. Власники собак у коментарі "Львівській Пошті" кажуть, що можливість брати тварину із собою у публічний простір уже стала важливою частиною комфортного міського життя.

Львів’янка Оксана, власниця французького бульдога Тоні, розповідає, що для неї дуже важливо заздалегідь знати, чи заклад готовий приймати відвідувачів із собаками.

Мені важливо, щоб заклади були pet-friendly, тому що я не хочу переживати, що мені не дозволять зайти з твариною чи попросять вийти, коли я вже запланувала свою поїздку і свій час на відпочинок разом із Тоні,

– каже вона.

За словами жінки, раніше її неодноразово просили сидіти із собакою біля виходу або взагалі не впускали до закладів через політику "стерильності".

"Якщо заклад не радий тваринам, це ускладнює мій відпочинок. Тож якщо я знаю про це заздалегідь, тоді не піду в нього, а якщо й прийду і мене попросять сидіти біля дверей, я більше не буду лояльною клієнткою", – додає Оксана.

Бульдог Тоні / Фото Оксана Ткачук

Водночас вона зазначає, що зараз у Львові ситуація значно покращилася, а деякі ресторани навіть мають окреме меню для собак та приносять воду і смаколики для тварин.

Соломія та Маркіян, власники коргі Зеника, також переконані, що собака є повноцінним членом сім’ї, тому вони прагнуть проводити дозвілля разом із ним.

Коли ти заводиш собаку, він стає повноцінним членом сімʼї. Коли ми кудись ідемо, він іде з нами. Загалом більше подобається, коли люди беруть собак із собою, тоді більше життя в дозвіллі,

– розповідають львів’яни.

Коргі Зеник / Фото Соломія Мацько та Маркіян Дутка

Власники собак наголошують, що розвиток pet-friendly культури робить Львів комфортнішим містом як для людей, так і для їхніх чотирилапих улюбленців.

Де ще можна відпочити з улюбленцем?

У Луцьку є багато pet-friendly закладів, які приймають гостей разом із домашніми улюбленцями. Вони облаштовують комфортні простори для собак, пропонують воду, пледи та навіть спеціальні смаколики.

Одним із таких місць є Misto Cafe, де для чотирилапих гостей підготували миски з водою, пледи та дружню атмосферу для відпочинку з тваринами. Популярністю серед власників собак також користується Happy Bakery, де відвідувачі можуть прийти із домашніми улюбленцями на каву та випічку. Окрім цього, біля закладу облаштували лежанки та ковдри для безпритульних собак, а працівники дбають про тварин у холодну погоду.

Серед pet-friendly закладів лучани також часто згадують кафе "Не Про Хліб", яке стало популярним завдяки атмосфері, сніданкам та відкритості до гостей із собаками. До добірки pet-friendly місць у Луцьку також входить сімейна чіберечна "Ціберек", де гості можуть відпочити разом із домашніми улюбленцями у невимушеній атмосфері.