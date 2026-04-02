Врятували не одне життя: як кінологи з чотирилапими працюють у надзвичайних ситуаціях

Собаки давно перестали бути звичайними домашніми улюбленцями. Зараз вони повноцінно служать, зокрема в поліції, ДСНС та в Держприкордонслужбі. 2 квітня в Україні відзначають День кінолога – це свято тих, хто присвятив своє життя собакам і часто виховує з чотирилапих рятувальників, прикордонників і розмінувальників.

Про те, наскільки незамінними стали пухнасті в надзвичайних ситуаціях та як вони рятують життя людей під наглядом кінологів, розповідає 24 Канал.

Яка роль кінологів та їхніх підопічних в Україні?

Передусім варто зауважити, що дату відзначення Дня кінолога обрали невипадково. Саме 2 квітня 1994 року заснували кінологічну службу МВС України. Підготовка службового собаки – це тривалий і складний процес, що може тривати роками, адже тварина має навчитися працювати в команді та повністю довіряти своєму кінологу.

Із початком повномасштабної війни значення цієї роботи суттєво зросло. Нині кінологи разом із собаками відіграють ключову роль у виявленні вибухонебезпечних предметів і розмінуванні деокупованих територій.

Підрозділи системи МВС України щоденно забезпечують безпеку населення, і серед них особливе місце займають кінологи зі своїми чотирилапими напарниками.

У Кінологічному центрі Національної поліції в Києві навички фахівців і природні здібності собак відпрацьовуються в умовах, максимально наближених до реальності, зокрема, у місцях скупчення людей, метро, лісових масивах і на локаціях надзвичайних подій.

Сьогодні в кінологічному центрі служить 51 собака різних спеціалізацій. Серед них – пошукові, які здатні знаходити людей за запахом, а також спеціалізовані – для виявлення вибухівки, зброї, наркотичних речовин і навіть людських останків. З ними працюють 39 кінологів-поліцейських, причому за кожним закріплено одну або дві собаки залежно від напрямку підготовки.

Не кожна собака може бути поліцейською. Для служби потрібна мотивація й природна зацікавленість у грі. Все будується на довірі, на позитиві та на грі – тільки тоді собака сама хоче працювати,

– пояснили кінологи.

У кризових ситуаціях ці тварини допомагають розшукувати людей, зокрема під завалами та у важкодоступних місцях. Завдяки надзвичайно чутливому нюху та відданості справі службові собаки демонструють високий рівень професіоналізму.

Чотирилапі з ДСНС знаходять постраждалих під руїнами, допомагають очищати території від мін, виявляють небезпечні предмети та сприяють загальній безпеці. Вони ж розшукують людей серед засніжених карпатських гір.

А серед завдань прикордонників – гуманітарне розмінування територій, до якого активно долучаються песики. У процесі роботи вони шукають вибухові пристрої та міни, які залишили після себе окупанти. Детальніше про роль службових собак та методи їхньої підготовки розповіли в ДПСУ.

"Серед найнезвичайніших речей, які навчилися виявляти українські службові собаки у цей час – вибухівка та залишки вибухових речовин у ґрунті. Це завжди надзвичайно небезпечно і для собаки, і для кінолога, і, звісно, для цивільних. Ми постійно закликаємо громадян: не чіпайте уламки чи снаряди. Викликайте поліцію або саперів. У нас є спеціальні підрозділи, зокрема й собаки, які допомагають безпечно вилучати такі небезпечні предмети", – додав у коментарі для Telegraf заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Окрім цього, пухнасті активно допомагають військовим і ветеранам. Наприклад, руда собака Поля з Київського кінологічного центру мотивує бійців із протезами знову вчитися ходити й не здаватися.



Собака Поліна з Київського кінологічного центру

Ветеранів знайомлять із різними породами собак – від великих до зовсім маленьких. Такий підхід допомагає знайти контакт навіть із тими людьми, які спершу не готові до спілкування чи замкнуті в собі.

Ці собаки буквально підіймають хлопців із ліжка,

– розповіла кінологиня Катерина Біляєва.

На жаль, песики-рятувальники не завжди можуть врятувати й своє життя. Нещодавно відійшла в небуття доберманка на ім'я Ханна, яка брала участь у багатьох пошукових операціях по всій Україні й допомогла знайти понад 170 людей.

