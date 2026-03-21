Смертельне захворювання в собаки діагностували рік тому. Сумну звістку повідомили в павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні "Антарєс".
До теми Ризикують власним життям: як чотирилапі сапери розміновують деокуповані території
Що відомо про померлу собаку-рятувальницю?
Ханна брала участь в операціях з пошуку як живих людей, так і тіл та останків загиблих. Її залучали до роботи з поліцією, ДСНС та проєктом "На щиті".
Доберманка долучалася до пошукових місій у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
Собака працювала у надскладних локаціях, зокрема на місцях прильотів у Покровську, Мирнограді, Краматорську, Селидовому, Дніпрі, Запоріжжі й багатьох інших населених пунктах.
В кінологічному загоні розповіли, що Ханна допомогла "повернути з небуття понад 170 душ". Крім того, одного разу їй вдалося знайти живою людину через 7 діб після зникнення.
Разом з тим собака допомагала людям і психологічно, доберманку залучали до терапевтичних візитів і пускали навіть у реанімацію Центрального шпиталю Західного регіону.
Однак минулого року доберманці поставили смертельний діагноз. Їй давали 2 – 3 місяці життя й увесь цей час вона продовжувала рятувати й допомагати.
Все її життя – це пошук. Ханна поклала здоров'я та заробила той діагноз, працюючи на місцях важких боїв та ворожих атак. Одна з місій останніх місяців прискорила її смерть,
– написали в "Антарєс".
Як собаки допомагають на війні?
Штурмові собаки прикордонників виконують бойові завдання разом із військовими й іноді першими заходять у небезпечні зони. У Держприкордонслужбі їх спеціально готують для спецпідрозділів.
Загалом на фронті собаки також частенько виконують роль "сигналізаторів" – вони відчувають обстріли та наближення ворога раніше за людей. Військові зазначають, що це не лише друзі, а й важливі помічники на позиціях.
При цьому дослідження показують, що в умовах війни собаки швидко адаптуються, набуваючи рис поведінки диких тварин.