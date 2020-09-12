Українські військові 24 години на добу та 7 днів на тиждень захищають Україну від агресора . Поряд з ними – чотирилапі помічники, які допомагають воїнам боротися проти ворога. Тварини попереджають про наближення ворожої сторони, контролюють порядок та просто покращують моральний стан всіх бійців.

Про те, як бойові чотирилапі друзі українських військових допомагають у війні на сході України – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Собака Комашка попереджає про наближення ворога

Військовослужбовиця 503 ОБМП Ольга "Кексик" вже не уявляє життя без своєї Комашки. Саме так вона називає свою чотирилапу подругу. Хоч собаці лише 2 роки, але вона не тільки ловить щурів, а й попереджає про наближення ворога.

Ольга розповіла, що коли виходить в наряд, то Комашка завжди ходить біля неї по території, перевіряє, чи немає там чужих.

Це найкраще, що може бути – сигналізація чудова. Підбігає до сепаратистських позицій і гавкає. Доводилось пострілами відганяти,

– пригадала вона.



Собака Комашка / Скриншот з відео

Коти та собаки ховаються перед обстрілами

Собаки попереджають про обстріли. Вони одразу починають ховатися. Як розповів військовослужбовець 503 ОБМП Олександр, собака – це не лише друг, а й помічник, зокрема, на позиціях. Тому що вони відчувають обстріли раніше, ніж люди. Також собаки відчувають наближення неприятелів і реагують швидше, ніж люди.

Пес Адольф контролює порядок. Він переходить від бригади до бригади, і ще жодного разу не підвів своїх побратимів.

"Він добряга взагалі. Допомагає нам, гавкає і контролює порядок. Він тут як старший між господаркою", – зазначив військовослужбовець 24 Королівської бригади Андрій.



Пес Адольф / Скриншот з відео

Не менше вночі допомагає і пес Безпечний. Його мати загинула під час свого бойового завдання. Загалом російським терористам не подобається така активність наших собак, тож вони їх прицільно знищують.

Військовослужбовиця 24 Королівської бригади Наталя розповіла, що бойовики вбили маму Безпечного, таксу, яка виїжджала на схід 7 років. Однак терористи вбили її, оскільки вона постійно гавкала. Також вони вбили собаку Васю, який був на сході ще з Попасної.

Тобто, в цьому сезоні якісь вони...взагалі нікого не шкодують,

– зауважила Наталя.

Для військовослужбовиці Наталі найбільший антистрес – коти. В неї їх аж 14.

"Я з ними раджусь, якщо в мене якісь питання в житті. Вони сходяться до мене, я питаю і по їхніх очах бачу, як мені вчинити. Тому що коти кращі, ніж люди, які стоять з того боку", – пояснила вона.



У військовослужбовиці Наталі 14 котів / Скриншот з відео

Військові на війні рятують тварин

Після того, як ворог вчергове обстріляв позиції українських військових в одній з найгарячіших точок Донбасу – Авдіївці –, неподалік від наших захисників із гнізда випали троє маленьких сичів. Українські воїни підібрали їх і почали піклуватися.

Згодом сиченята підросли, намагаються дружити з собаками та тішать своїх рятівників.

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Бійці знайшли маленьке лисеня під час виконання завдання в районі Донецького аеропорту. Кволого малого виходили, і тепер він живе у компанії військових, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися "додому" – в дику природу.

Військові прихистили маленьке лисеня: відео

Обов'язково, по поверненню додому військовослужбовець забирає із собою чотирилапого друга, який був поруч у найтяжчі часи.