10-річний Брейді Снаковський разом із мамою заснували фонд Brady’s K9 Fund для допомоги службовим собакам. Протягом 2 років вони зібрали понад 315 тисяч доларів і забезпечили бронежилетами близько 257 хвостатих поліцейських.

Школяр не розуміє, чому собаки, які ризикують отримати вогнепальне поранення не менше за правоохоронців, не мають бронежилетів. Про це повідомляє CNN.

Читайте також У Польщі слонам дадуть медичну марихуану

Як у хлопчика виникла ідея з бронежилетами

Майже 2 роки тому Брейді зі своєю родиною подивився телевізійне шоу. Саме там він побачив, що поліцейські собаки не захищені так, як їхні власники.

Ми дивились програму разом і я навіть не помітила, що собаки не мали бронежилетів. Я була дещо здивована, що 8-річна дитина зрозуміла, що в цьому полягає проблема і він міг знайти їй вирішення. Це змусило мене пишатись своїм сином,

– розповіла мама школяра Лія Торнбін.

Про роботу фонду Brady’s K9 Fund

Мама й син заснували неприбуткову організацію Brady’s K9 Fund для допомоги поліцейським собакам. Також Брейді створив сторінку для збору грошей на сайті GoFundMe. Саме ці рішення дозволили хлопчику зібрати перші гроші на купівлю бронежилетів.

Протягом двох років фонд зібрав понад 315 тисяч доларів. Так хлопчик зміг забезпечити бронежилетами службових собак 23-х штатів Америки, а також Афганістану.

Брейді про свого улюбленгого поліцейського пса

Поліцейський пес Бенні – мій улюблений. Все завдяки його власнику, який був настільки вдячний, що почав плакати,

– розповів хлопчик.

Про інші починання школяра

Маленький благодійник також вважає важливим, щоб службові собаки мали, де тренуватися. Тому школяр вирішив відкрити ще одне таке місце. Так, він створив парк для собак в місті Брансвік в штаті Огайо. Для того, щоб поліцейські могли потренувати своїх собак, парк зачиняють один раз на тиждень.

Брейді сподівається допомогти багатьом службовим собакам завдяки діяльності свого фонду.



Брейді Снаковський в бронежилеті / Фото CNN



Поліцейські США вдячні хлопчику за допомогу службовим собакам / Фото CNN