Собача робота: у Бразилії у магазині Hyundai з'явився чотирилапий консультант – фото
У Бразилії, у місті Серра на роботу у магазин Hyundai взяли собаку. Пес на ім'я Туссан працює консультантом з продажів.
У собаки не було господаря
У Туссана є свій бейдж та навіть акаунт в інстаграмі. Перед тим, як допустити чотирилапого співробітника до роботи, його помили та провели йому вакцинацію.
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Раніше Туссан був бездомним, проте щодня приходив до магазину з автомобілями. Співробітники звикли до собаки і щодня тішили його смаколиками.
У Туссана – тисячі підписників
Згодом компанія вирішила зробити добро для пса-безхатька і взяла його на роботу. Собака отримав кличку Туссан – як одна з найпопулярніших моделей Hyundai.
В інтернеті чотирилапий торговий менеджер здобув неабияку популярність. На його сторінку підписались більше сотні тисяч людей. Туссан тішить своїх підписників численними фото: як він працює за комп'ютером, або спілкується у торговому залі.
Перед роботою псові зробили вакцинацію / Фото з інстаграму tucson_prime
Собака працює в автосалоні / Фото з інстаграму tucson_prime
Раніше пса підгодовували працівники автосалону / Фото з інстаграму tucson_prime
У собаки багато прихильників в інтернеті / Фото з інстаграму tucson_prime