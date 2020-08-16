У Бразилії, у місті Серра на роботу у магазин Hyundai взяли собаку. Пес на ім'я Туссан працює консультантом з продажів.

У собаки не було господаря

У Туссана є свій бейдж та навіть акаунт в інстаграмі. Перед тим, як допустити чотирилапого співробітника до роботи, його помили та провели йому вакцинацію.

Цікаво Xiaomi випустила робота-компаньона для домашніх тварин

Раніше Туссан був бездомним, проте щодня приходив до магазину з автомобілями. Співробітники звикли до собаки і щодня тішили його смаколиками.

У Туссана – тисячі підписників

Згодом компанія вирішила зробити добро для пса-безхатька і взяла його на роботу. Собака отримав кличку Туссан – як одна з найпопулярніших моделей Hyundai.

В інтернеті чотирилапий торговий менеджер здобув неабияку популярність. На його сторінку підписались більше сотні тисяч людей. Туссан тішить своїх підписників численними фото: як він працює за комп'ютером, або спілкується у торговому залі.



Перед роботою псові зробили вакцинацію / Фото з інстаграму tucson_prime



Собака працює в автосалоні / Фото з інстаграму tucson_prime



Раніше пса підгодовували працівники автосалону / Фото з інстаграму tucson_prime



У собаки багато прихильників в інтернеті / Фото з інстаграму tucson_prime