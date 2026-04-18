День власників домашніх улюбленців: працівники сайту 24 Каналу поділилися історіями своїх тварин

Щорічно 18 квітня світ відзначає День власників домашніх тварин. Це свято овіяне особливими теплом власників до своїх пухнастих, пернатих чи лускатих улюбленців. Разом із тим, такий день нагадує нам про відповідальність та екологічну свідомість перед нашими меншими друзями. А також вважається, що саме 18 квітня господарі мають право раз на рік побути незалежними від своїх улюбленців.

Хоч іноді й хочеться відволіктися від щоденних турбот, любов до тваринок, які вже стали повноцінними членами сім'ї, перемагає. У цьому щоденно переконуються працівники редакції сайту 24 Каналу, яким домашні тваринки нерідко допомагають у роботі з новинами. Власники поділилися цікавими історіями й зворушливими фото своїх чотирилапих друзів.

Що відомо про День власників домашніх тварин?

Свято виникло як жартівлива ідея дати власникам домашніх тварин перепочинок від щоденних обов'язків, але з часом переросло в міжнародну ініціативу, що підкреслює відповідальне ставлення до улюбленців.

Його витоки сягають кінця ХХ століття, коли зоозахисники прагнули привернути увагу до ролі людини в житті тварин. Спершу ця дата з'являлася в американських календарях як гумористичний день уявного "передавання влади" тваринам, щоб власники могли відпочити від годування, вигулу та прибирання.

З розвитком соцмереж у 2000-х роках свято набуло ширшого змісту: люди почали ділитися історіями про своїх улюбленців, порадами та світлинами, перетворюючи цей день на символ любові до тварин.

Хоча подібні традиції мають давнє коріння – від шанування котів у Стародавньому Єгипті до ролі собак у середньовічній Європі – сучасне свято зосереджується саме на відповідальності людини.

Яких тваринок виховують працівники сайту 24 Каналу ?

Клайд – улюбленець керівника розважального відділу Назарія Лазура

Порода: кіт звичайний;

Вік: буквально днями виповнилось 13 років;

Цікавий факт: фахівець з work-life balance.

Власник пухнастика поділився історією своєї першої зустрічі з малюком. Сталося це доволі давно, Назарій на той момент дуже хотів котика, а одного дня після концерту у Львові він повернувся додому й побачив "цей малесенький згорточок".

Він був зовсім крихітний і дуже смішний. Страшно багато м'явкав, власне, цим зараз займається не менш активно. Клайд – той іще крикун,

– розповів Назарій.

За його словами, Клайд не проґавить нагоди нагадати про свою присутність, ані о 5 ранку, ані десь посеред робочого дня. Він також часто жартує, що Клайд – його пухнастий начальник.

"Він обов'язково має прийти на моє робоче місце, переконатися, чи я працюю. Якщо ж йому здається, що я приділяю роботі надто багато часу, то він може собі влягтись чи то на клавіатуру, чи то мені на руку", – поділився Назарій.

Котик Клайд контролює роботу свого власника: дивіться фото з архіву Назарія Лазура

Він додав, що чотирилапий насправді старається для того, щоб його господар випадково не перепрацював на роботі. "Тільки йому не кажіть, але оці відповіді я набирав, поки начальник спить і не бачить, щоб не дай Боже не вносив якісь корективи у фінальний текст", – пожартував керівник розважального відділу.

Як ви вже зрозуміли, "головний редактор" у нашій оселі – Клайд. Дивно, що він ще не навчився задачі роздавати. Хай там як, але у нього все під контролем. І він пильно стежить за тим, щоб у мене був work-life balance,

– резюмував Назарій.

Гарі – улюбленець редакторки стрічки новин Вероніки Соцкової

Порода: французький бульдог;

Вік: 2 роки;

Цікавий факт: знає 11 команд і схоплює всі настанови на льоту.

Вероніка розповіла, що песик нещодавно, 5 березня, відзначив свій день народження. Це свято в родині традиційно проходить з тортиком і обов'язковими подарунками.

Гарі приймав вітання на День народження: дивіться відео з архіву Вероніки Соцкової

Вероніка та її хлопець придбали песика в заводчиці, хоча спочатку довго вагалися і навіть сперечалися щодо породи. Дівчина завжди мріяла про лабрадора, але для життя в квартирі така велика собака може бути незручною як для них, так і для самого улюбленця, тому вирішили обрати меншу породу.

Перед тим, як взяти Гарі, вони ретельно підготувалися: перечитали форуми, переглянули сайти, відео та відгуки. Вони знали, що бульдоги можуть мати проблеми зі здоров'ям і потребують значних витрат на догляд, але їх підкупили ці милі мордочки.

Французький бульдог Гарі: дивіться фото з архіву Вероніки Соцкової

Дівчина дуже хотіла собаку і понад пів року переконувала хлопця, поки той нарешті погодився. "Я тієї ж години знайшла жінку, яка їх розводить, побачила фото Гарі – і одразу сказала, що це точно наш собака, я відчуваю, що він чекає на нас", – поділилася редакторка новинної стрічки.

Саме в Києві й відбулася їхня перша зустріч. Гарі був зовсім маленький, наляканий і виснажений після дороги, проте вони одразу забрали його додому. З того моменту між ними виникла міцна прив'язаність, яка переросла в справжню любов на все життя.

Песик Гарі: дивіться відео

Що ж стосується характеру, то Гарі, за словами власниці, доволі впертий, але при цьому максимально добрий. Він не гавкає на інших собак, не агресує, а навпаки, дуже любить людей і одразу біжить обійматися. Тобто, якщо сприймати собаку як захисника, то це точно не про нього.

Він швидше вас "зализькає", ніж якось нашкодить. Його знають всі продавці в наших найближчих магазинах, бо він підбігає до кожного і намагається обійняти,

– поділилася Вероніка.

Вона також поділилася звичками та "фішками" свого улюбленця. Загалом песик дуже розумний. "Гарі знає 11 команд. Ми займалися з кінологом, але йому не дуже сподобалося, тому зараз я займаюся з ним сама – і він дуже швидко все "схоплює". Наприклад, нещодавно він навчився давати п'ять та робити "круть" у повітрі".

При цьому Вероніка зазначила, що бульдоги багато сплять, але коли Гарі активний, він хоче максимум уваги.

"Якщо я працюю, він може підійти й лапою відсунути мій ноутбук, щоб я звернула на нього увагу. Або взагалі сісти мені на руки замість ноутбука. Він дуже любить іграшки. Наші гості інколи жартують, що їх у нього більше, ніж у деяких дітей. Думаю, що лише м'ячиків, які він обожнює, у нього близько 20. І всі ці десятки м'ячиків він може приносити, поки я пишу важливі новини".

Гарі допомагає власниці працювати: дивіться відео

При цьому песик у родині головний. "Мій хлопець жартує, що це не наша квартира, а квартира собаки, тому що в кожній кімнаті є його зона. У нього є окреме ліжко, величезний ящик з іграшками, спеціальна полиця лише для його ласощів, ще одна для одягу. І, звісно, він спить з нами в ліжку – причому лягає рівно посередині, щоб вся увага була тільки на ньому".

Сірі й Джемма – улюблениці заступниці головного редактора Вероніки Гавриленко

Порода: метиски (звичайні не породисті киці);

Вік: Сірі – 5 років; Джемма – 7– 8 місяців;

Цікавий факт: Сірі називали, надихнувшись іменем помічника в айфоні, тоді як Джемма отримала ім'я від Джемінай (Gemini) і героїні улюбленого серіалу власників "Розрив" (Severance)erance). До того ж, обидві люблять ловити і приносити іграшки, як песики. Це можуть бути резинки, мишки, кульки з фольги (і так, власники слідкують, щоб кішки не жували їх).

"Сірі ми з чоловіком (тоді ще хлопцем) завели на зйомній квартирі. Власниця квартири була проти тварин категорично. Але ми дуже хотіли котика. Протягом року я її "маринувала", запевняла, що точно знаю, як поводитися з котом. І це правда, бо у мене завжди в батьківському домі були коти", – пригадала Вероніка.

Згодом сталася ситуація, у якій вони проявили себе як дуже чесні й відповідальні орендарі, після чого власниця все ж дозволила їм завести кота.

"Це був грудень – не дуже вдалий сезон для вибору кошеняти. Але ми таки знайшли її на OLX. Для нас принципово було взяти просту, не породисту кицю. Нам показали у кошику 4 кошенят-дівчат. Я просто обрала ту, яка "дивилася на мене". Так у нас з'явилася Сірі".

Як виглядає кішка Сірі: дивіться фото з архіву Вероніки Гавриленко

Джемма з'явилася в їхньому житті несподівано – це була позапланова киця, яка сама "обрала" своїх господарів приблизно пів року тому. Коли вони з чоловіком приїхали до батьків, почули нявчання і помітили кошеня на сусідському подвір'ї, яке сиділо на калині й голосно кликало на допомогу.

Вероніка зняла його, але кошеня одразу втекло, тож спершу здалося, що воно просто живе десь поруч. Згодом вони пішли на подвір'я свекрів, а вже ввечері отримали повідомлення, що до них прибилося те саме кошеня. Маленька кішка вирішила залишитися саме там і нікуди не хотіла йти.

Вони намагалися знайти їй нових господарів через оголошення, але ніхто не відгукнувся. Урешті пара вирішила забрати кицю до себе.

Джемма неочікувано стала частинкою родини: дивіться фото з архіву Вероніки Гавриленко

Водночас власниця зізналася, що кішки не надто дружні. "Сірі досить холодна киця, не любить чужих людей і тварин. Але й не агресує, не ображається. Вони разом бігають, дуркують, але поки не тулькаються одна до одної і не миють (як-то у милих відео)".

Що ж стосується котячої підтримки в робочих буднях, Вероніка розповіла, що її робочий стіл розташований біля вікна, і кішка Сірі дуже любить ходити туди-сюди та спостерігати за тим, що відбувається надворі.

Часто вона робить це просто під час робочих дзвінків і нарад, тож колеги вже звикли, що час від часу потрапляють із нею в один кадр і не звертають на це уваги. Ще з малечку Сірі мала звичку – могла підійти й закрити ноутбук просто під час роботи.

Сірі допомагає власниці з технікою: дивіться відео з архіву Вероніки Гавриленко

"Джемма дуже голосна киця і любить покричати. Власне, завдяки цьому ми її і знайшли. Коли вона була трохи менша і хотіла постійно гратися, то ходила і кричала на весь дім. Одного разу я записувала робочу інструкцію на відео, то от там добре чути присутність Джемми. В описі до інструкції навіть є вибачення за котячі крики на фоні".

Джемма – страшна мавпочка, в хорошому розумінні, і дуже копіює поведінку Сірі. Всі Сіріні вподобання, манеру гри вона ніби запозичує собі,

– розповіла Вероніка.

Джемма полюбляє гратися у своєму будиночку: дивіться відео

Не забула вона й про ще одного улюбленця. У них є "другий з половиною" котик на ім'я Дружок. Оскільки родина живе у приватному секторі, він часто навідується до них у двір.



Котик Дружок частенько заходить до Вероніки й уже став наполовину її улюбленцем / Фото з архіву Вероніки

Вони його підгодовують, зробили для нього хатинку на зиму та обробляють від бліх і кліщів. Хто його справжній господар і звідки він узявся – невідомо, але, каже власниця, ласощі він уміє випрошувати не лише в них.

Брітні – улюблениця редактора стрічки новин Владислава Кравцова

Порода: метиска, суміш персидської та британської породи;

Вік: 7 років (у червні буде 8);

Цікавий факт: тезка всесвітньо відомої співачки.

"Брітні з'явилася в нашій родині у 2018 році у вересні, коли їй було лише 3 місяці. Моя родина дуже довго шукала пухнастика, щоб взяти. Зрештою, за оголошенням на OLX знайшли жіночку, яка віддавала 3 кошенят: 2 хлопчиків та дівчинку".

Влад розповів, що спершу сім'я їхала забирати хлопчика, "але коли мама побачила Брітні, то полюбила її з перших секунд та зрозуміла, що саме вона буде жити в нашій родині".

Кішечка Брітні стала невід'ємною частинкою родини: дивіться її фото з архіву Владислава Кравцова

Він зазначив, що від персів Брітні успадкувала довгу шерсть, приплюснуту мордочку та спокійну, вальяжну поведінку, а від британців – грацію, допитливість, незалежність і охайність.

За словами власника, ця кішечка, з одного боку, "гуляє сама по собі", але водночас уже сумує та переживає за господарями, коли вони не вдома. Влад зізнався, що Брітні сильно прив'язана до дому, але водночас із задоволенням їздить у подорожі автомобілем.

Окремо вирізняються її харчові вподобання. Вона є справжньою гурманкою: охоче смакує креветки та вершки 33%, тоді як менш жирні продукти ігнорує. Також кішечка любить гратися, особливо з сонячними зайчиками й червоним лазером.

Брітні любить спостерігати у віконечко за голубами: дивіться відео з архіву Владислава Кравцова

Вона любить бути з усіма, ходить завжди по п'ятах за мамою, і з нею, напевно, у неї найглибший зв'язок, бо вона перша з нашої родини, хто взяв її на руки, хто турбується завжди про неї та частує чимось смачненьким,

– поділився Влад.

Зізнався редактор стрічки і в тому, що ім'я для кішечки придумав саме він, бо в 2018 році був шаленим шанувальником творчості Брітні Спірс.

"Мамі теж сподобалася ця ідея, бо, як і Брітні Спірс, наша Брітні також трохи скандалістка та завжди опиняється у центрі уваги та якихось пересторогах. Може скинути щось, трохи нашкодити, перекинути, якщо це заважає їй на шляху, але разом з тим ми її дуже любимо".

Влад каже, що головною в домі є саме вона. Улюблениця майже ніколи не дозволяє брати себе на руки, однак під час евакуації з Київщини у 2022 році через бойові дії поводилася спокійно та не створювала проблем у дорозі. У стресових ситуаціях вона зібрана й дисциплінована, тоді як у звичайних умовах діє виключно на власний розсуд.

"Дуже сподіваюсь, що вона проживе довго, а ми будемо старатися зробити для цього все можливе, доглядати за нею, гратися та любити. Уже навіть не можемо нашу родину уявити без Брітні – вона повноцінна членкиня нашої родини!" – розповів Влад.

Кортні – улюблениця випускової редакторки Ірини Сторожук

Порода: доберман;

Вік: майже 3,5 роки;

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди дуже хотіла собаку, але традиційно чула – "от виростеш, заведеш собі". А чоловік все життя мріяв про добермана, оскільки вони дуже орієнтовані на людей і загалом дуже його "вайбу", – пригадала Ірина, як планувала завести чотирилапого.

Пара близько 5 років відкладала цю мрію "на потім", адже обоє усвідомлювали, що виховання собаки потребує багато часу й ресурсів.

Наприкінці 2022 року, каже Ірина, вирішили більше не зволікати, зважаючи на непередбачуваність життя. Тепер, поки вона працює, поруч із нею спить і тихо сопе 38 кілограмів щастя – особливо це відчутний плюс узимку, коли холодно.

Разом із тим, собака ніколи не заважає, однак має одну "небезпечну" рису: варто лише обійняти її на кілька хвилин – і можна непомітно заснути на кілька годин.



Доберманка Кортні стала здійсненою мрією випускової редакторки/ Фото з архіву Ірини Сторожук

Випускова редакторка також поділилася думками щодо того, що люди часто вірять, нібито з великою собакою треба гуляти ледь не 4 – 5 годин і що "така собака" не для квартири.

Але це все міфи, на ділі зовсім не так. Собаці просто потрібні регулярні навантаження, і це не так про фізичні саме, як про розумові. Кортні весь вільний час вдома. Вона спокійно спить і відпочиває.

Насправді нам з нею дуже пощастило, бо, як на добермана, загалом легко збудливу породу, вона доволі спокійна. Кортні звикла багато де з нами бути. Можемо зайти десь випити кави після прогулянки, а вона собі відпочиває,

– розповіла Ірина.

Разом вони люблять проводити час як на природі, гуляючи лісами, так і часом вирушають у людні міські центри, де тренуються в умовах шуму та натовпу. У подорожі, навіть за кордон, собака завжди їде разом із господарями.

Торік Кортні вперше подорожувала потягом – польським Інтерсіті до Гданська, і власників приємно здивувала відсутність упереджень щодо її породи та розміру. Куди б вони не приходили, їх із собакою зазвичай всюди радо приймали.

Улюблениця завжди поряд з власниками: дивіться фото

Водночас, зізналася Ірина, їх тішить, що й в Україні поступово змінюється ставлення до тварин. Так, собаки дедалі більше стають звичною частиною суспільства. Вони прагнуть власним прикладом показати, що активне соціальне життя та подорожі можливі навіть із великими собаками. Це не створює обмежень, а лише потребує кращого планування, належної соціалізації тварини та її готовності до різних умов.

Кортні-мандрівниця: дивіться фото

"У Кортні є сторінки в соцмережах (ми в якийсь момент зрозуміли з чоловіком, що надто "спамимо" нею на своїх особистих, тому створили окрему, де збираємо спогади саме з нею). І от вона недавно навіть була "актрисою" для роликів бренду собачих смаколиків та львівського закладу".

Хто в нас головний редактор, сказати важко. Я б швидше схарактеризувала нашу сім'ю як класну команду, де в кожного своя роль і кожен один одного доповнює,

– поділилася думками Ірина.

