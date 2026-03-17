Українці поділились зворушливими фото з улюбленцями, яких узяли з "Домівки врятованих тварин"

Дати прихисток пухнастику означає подарувати йому шанс на щасливе життя, а водночас розбавити й власні сірі будні милими тваринками. В Україні діють притулки, де піклються про чотирилапих, однак найбільша радість – коли їхні підопічні таки знаходять свій новий дім.

Трепетними історіями улюбленців та їхніми чарівними фото поділилися люди, які взяли хвостатих у "Домівці врятованих тварин".

Актуально Чоловік уперше залишив кота самого: те, що сталося вночі, розбило йому серце

Що відомо про прихищених улюбленців?

На сторінці притулку в Threads розмістили допис із закликом до власників поділитися фотографіями своїх прихищених тваринок, які зростали в "Домівці".

Рекція мережі була очікувано оперативною, тож коментарі швидко наповнилися історіями котиків, собачок, хом'ячків, які знайшли свій новий дім.

Користувачка з ніком elena_zhuravleva_lv забрала з притулку одразу двох хвостиків, її оселя стала домом водночас для песика й для котика.



Улюбленці, яких забрали з притулку / Фото з мережі

До речі, 2 березня відзначається Міжнародний день порятунку котів. 24 Канал зібрав 4 унікальні історії про мурчиків, які ощасливили нові родини своєю присутністю.

Зі свого боку irena_zhuravel розповіла, що зі своєю улюбленицею, яку взяла з "Домівки", вона тепер частенько їздить у подорожі.

Песик у перший день у новій родині / Насиччене мандрівками життя собаки після притулку

Ну й звісно ж, не обійшлося без випадків, коли чотирилапі стають головними персонажами в галереї своїх власників. Так сталося у

kabanchik_thedog.



Собака, якого взяли з притулку / Скриншот з мережі

А користувачка з ніком capuccinko поділилася власною історією, яка зможе розчулити багатьох. Адже вона не змогла розлучити двох сестер-кішечок з Краматорська, тому Лея і Тея тепер разом тішать свою господарку.

Що відомо про "Домівку врятованих тварин"?

Благодійний фонд "Домівка врятованих тварин" уже понад 7 років рятує тварин від жорстокого поводження, халатності або утримання в неприйнятних умовах. Там розповіли, що історія організації розпочалася у Львові, де її учасники створили унікальний притулок для диких і сільськогосподарських тварин та птахів.

З початком повномасштабного вторгнення організація розширила свою діяльність і стала опікуватися також домашніми тваринами, покинутими господарями або постраждалими через війну.

Відтоді "Домівці" приймають, лікують та рятують тварин з усіх куточків України. За час війни організації вдалося врятувати понад 9000 тварин. Про свої основні напрямки діяльності в притулку розповіли таке:

приймаємо нових підопічних;

шукаємо відповідальних власників для котів і собак;

надаємо лікування та реабілітацію пораненим тваринам;

проводимо освітні заходи для популяризації гуманного ставлення до тварин.

Діяльність цього притулку допомогла знайти дім для багатьох хвостиків. Це підтверджується, зокрема, низкою кадрів щасливих мордочок у нових люблячих сім'ях.

Тваринки, яких взяли з "Домівки": дивіться фото з мережі

Як можна допомогти притулку й тваринкам?