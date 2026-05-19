Мініпіги, єноти та мавпи: скільки коштують екзотичні улюбленці в Україні

Екзотичні домашні улюбленці дедалі частіше з’являються у квартирах та приватних будинках українців. Мініпіги, єноти та мавпи стають не просто статусними тваринами, а й справжньою відповідальністю для власників.

Їхнє утримання потребує значних фінансових та часових ресурсів, адже ці тварини мають специфічні потреби та харчування. 24 Канал дізнався, скільки ж коштують такі улюбленці.

Які ціни на екзотику в Україні?

Мініпіг

Мініпіг – це карликове домашнє поросятко, яке важить від 25 до 50 кілограмів і росте до 40 – 50 сантиметрів у холці. Вони відомі своїм інтелектом та дружелюбністю, адже легко піддаються дресируванню та можуть стати повноцінним членом сім’ї.

Порода потребує спеціального харчування: суміші для поросят і свіжі овочі, а також щотижневе прибирання житла від залишків їжі. Власники часто встановлюють спеціальний вольєр або загородження, щоб тварина не шкодила меблям.

Вартість мініпіга в Україні коливається від 8 до 15 тисяч гривень залежно від породи, віку та родоводу, додатково потрібно враховувати витрати на ветеринара, харчування та іграшки.

Мініпіг / Скриншот із платформи "ОЛХ"

Єнот

Єнот – маленький хижак із хутром сіро-коричневого кольору, який важить 5 – 10 кілограмів. Вони дуже активні та допитливі, люблять лазити, ховати речі та досліджувати приміщення.

Утримання єнота вимагає великого вольєру, спеціального харчування з фруктів, овочів та білкових продуктів, а також постійного контролю, щоб тварина не пошкодила електроприлади. Вони можуть жити до 15 років і потребують щеплень та регулярного огляду у ветеринара.

Ціна на єнота в Україні стартує від 10 тисяч і може сягати 30 тисяч гривень. Додатково потрібно врахувати вартість клітки, іграшок та кормів.

Єнот полоскун / Скриншот із платформи E-pеt

Мавпа

Мавпа – екзотична тварина, яка важить від 3 до 12 кілограмів залежно від виду і потребує постійної уваги та соціалізації. Вони неймовірно розумні, але їхня поведінка часто непередбачувана: можуть кусати або рвати речі.

Утримання включає великий вольєр, спеціальне харчування з фруктів, овочів, білкових добавок та вітамінів, а також медичне спостереження. Деякі види можуть жити понад 30 років, що робить їх довгостроковою відповідальністю.

Вартість мавпи в Україні коливається від 40 до 200 тисяч гривень, залежно від виду, походження та віку. Додатково слід враховувати ветеринарні послуги, житло та іграшки для тварини.

Мавпенята / Скриншот із платформи E-pеt

Чи складно утримувати екзотичну тварину?

Все більше людей в Україні та світі обирають екзотичних тварин як домашніх улюбленців, але це не завжди безпечно. Експерти "Домівки врятованих тварин" зазначають, що більшість диких видів, які заводять у квартирах, не отримують умов, необхідних для їхнього комфорту та здоров’я.

Для утримання таких тварин потрібні спеціальні кліматичні умови, середовище проживання та особлива їжа, що відрізняється від потреб звичайних домашніх улюбленців.

Багато власників просто не знають, як правильно поводитися з "екзотикою", що призводить до стресу та хвороб у малюків. Через це чимало людей змушені відмовлятися від них та передавати у спеціалізовані організації. Там тваринам забезпечують всім необхідним для нормального життя та догляду.

Фахівці наголошують, що деякі види просто не створені для життя в умовах квартири або будинку. Купуючи або даруючи "екзотику", люди часто не усвідомлюють наслідків для самопочуття улюбленця. Власники повинні добре подумати та зважити всі ризики перед тим, як заводити такі види.

Експерти радять віддавати перевагу тваринам, які природно пристосовані до життя з людьми, щоб забезпечити їм безпеку та щасливе життя.

Яких екзотичних улюбленців часто заводять українці?

В Україні дедалі більше людей обирають екзотичних домашніх тварин замість котів і собак. Серед популярних улюбленців – пітони, сурикати, африканські карликові їжаки, гекони, агами, павичі та ігуани.

Екзотичні тварини потребують спеціальних умов утримання, включаючи контроль температури, вологості, освітлення та харчування.

Пітони спокійні, але потребують великого тераріуму та годування гризунами раз на кілька тижнів. Сурикати активні та соціальні, вони вимагають постійного контакту з людиною і безпечного простору для дослідження. Їжаки ведуть нічний спосіб життя і потребують спеціального корму та чистого середовища. Павичі підходять лише для приватних будинків через великий простір і гучність.

Експерти радять ретельно оцінювати свої можливості перед тим, як заводити екзотичну тварину, щоб забезпечити її здоров’я та комфорт.