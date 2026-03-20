Весна, котики та добрі справи: у Києві пройде фестиваль адопції AdoptMe Days

На вихідних, 21 – 22 березня в 10-му павільйоні ВДНГ відбудеться 20-й фестиваль адопції звірят AdoptMe Days. Це подія для тих, хто мріє знайти пухнастого члена родини, дізнатися більше про культуру адопції та просто провести вихідні з користю. На відвідувачів чекатимуть здорові тварини з майже 60 притулків Київщини, які дуже хочуть зустріти своїх петбатьків.

Детальніше про подію розповідають на сторінці AdoptMe Days. Там також висвітлюють історії чотирилапих, які чекають на своїх нових господарів, і дають поради з виховання улюбленців.

Чого очікувати від фестивалю?

Організатори зазначають, що нині в Україні багато притулків працюють на межі своїх можливостей, особливо важко вони переживали зиму.

Попри все, у притулках рятували, зігрівали й вірили: весна принесе їхнім підопічним щось більше за тепло – вона подарує їм дім. На перший цьогорічний фестиваль з адопції прибудуть понад 400 хвостиків, значна частина з них – врятовані з морозів.



У столиці пройде фестиваль з адопції домашніх тварин

Важливо! Відвідати подію можна буде 21 та 22 березня з 13:00 до 19:00. Вхід на фестиваль вільний.

Чотирилапі пухнастики чекатимуть на свою нову сім'ю

Також в AdoptMe Days зібрали 5 причин, чому цей вікенд варто провести саме тут:

Врятувати одразу два життя

Коли хтось забирає додому одного хвостика, у притулку звільняється місце для іншої тварини, яка критично потребує допомоги.

Адопція – це про любов, а не про гроші

Усі тварини на фестивалі віддаються у родини безкоштовно.

До того ж, організатори Pethouse та Gostomel Shelter подбали, щоб перші дні разом були комфортними: новоспечені петбатьки отримають корм, іграшки, смаколики та інші корисні подарунки від партнерів.

Подія створена для того, аби люди могли прихистити домашню тваринку

Жодних складних процедур

Шлях до петбатьківства складається з трьох простих кроків: знайомство з улюбленцем та спілкування з представником притулку, ветеринарний контроль на місці та реєстрація звірячого і людського щастя.

Познайомитись зі здоровим звірятком

Не обов'язково забирати тварину одразу – приходьте просто поспілкуватися. На фестивалі буде 400 котиків і песиків різного віку, кольору та характеру.

Кожен із них ретельно підготовлений до зустрічі: вакцинований, оброблений від паразитів та стерилізований (якщо дозволяє вік).

Стати частиною пухнастої спільноти

За два роки AdoptMe Days став місцем, де тисячі українців уже зробили свій вибір – стали люблячими петбатьками 2 170 тварин із притулків.

Навіть якщо поки не готові до адопції, приходьте підтримати один із 60 притулків-учасників донатом або просто розкажіть про фестиваль друзям.

