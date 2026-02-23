Чому коти так люблять ганятися за лазером: фахівці розкрили можливу небезпеку

Багато власників хвостатих із задоволенням граються з котами лазерною указкою, адже маленька рухлива цятка майже миттєво пробуджує в улюбленця мисливський інстинкт. Для кота це не просто розвага, його мозок сприймає швидкий рух як потенційну здобич, тому й реагує так активно.

Експерти з The Spruce Pets розповіли, через які особливості мурчикам настільки сильно припав до душі лазер та чи може така гра зашкодити котику.

Чому коти обожнюють ганятися за лазером?

Важливу роль такого захоплення відіграють особливості зору хвостатих. Так, у сітківці котячого ока переважають палички, які відповідають за сприйняття руху та добре працюють у напівтемряві. Саме тому навіть слабкий промінь у периферійному полі зору швидко привертає увагу і запускає ланцюжок "вистежити – наздогнати – схопити".

Однак проблема полягає в тому, що фінального етапу, який полягає в тому, аби спіймати і знешкодити "здобич", так ніколи і не відбувається. Деякі коти з часом розуміють, що цятку від лазерної указки неможливо впіймати, і втрачають інтерес. Інші ж можуть ставати збудженими або роздратованими через відсутність результату.

Зверніть увагу! Експерти AnimalWised зазначають, що регулярна гра без логічного завершення іноді провокує нервозність і навіть нав'язливу поведінку.

У таких випадках тварина починає переслідувати тіні, відблиски чи світлові плями по всьому дому. У рідкісних випадках накопичене збудження може проявлятися псуванням речей або агресією.

Фахівці розкрили правду, чому лазер може бути шкідливим для котів: дивіться відео

Водночас лазер не обов'язково є суто шкідливим, якщо використовувати його правильно. Річ у тім, що така активність дає фізичне навантаження, стимулює мозок і дозволяє домашнім котам реалізувати природні інстинкти, яких їм часто бракує в умовах квартири.

Головне тут, як і з усіма іншими життєвими правилами, – дотримуватися балансу. Фахівці радять завершувати гру матеріальною "здобиччю", наприклад м'якою іграшкою чи ласощами, щоб кіт відчув задоволення від успішного полювання.

Окремо варто пам'ятати і про безпеку. Навіть іграшкові лазери випромінюють досить інтенсивне світло, тому не можна спрямовувати промінь в очі, бо це може пошкодити сітківку та вплинути на зір. Крім того, лазер не повинен бути єдиною формою дозвілля.

Коту потрібні різноманітні іграшки, зокрема вудочки, м'ячики, інтерактивні головоломки та предмети з котячою м'ятою. Поєднання різних видів гри допоможе уникнути стресу, зберегти психічну рівновагу та зробити активність справді корисною.

До слова, обираючи іграшки, важливо враховувати вік і рівень розвитку вашого улюбленця, адже неправильно підібрані предмети можуть призвести до травм зубів чи порушень травлення. Про те, які іграшки категорично не можна купувати чотирилапим, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Водночас собаки не настільки бурхливо реагують на таку іграшку. Так, користувачка Marina Kulichenko в мережі поділилася кадрами відмінностей між песиками й котами в такому захопленні. Під час гри пес чемно сидить і спостерігає за джерелом лазерного світла, поки кіт не тямить себе від радощів у можливості поганяти за червоною цяткою.

Як кіт та пес реагують на лазер: дивіться відео

