Чоловік кинув роботу заради своїх домашніх гризунів: чим він тепер займається

49-річний Лі Шеперд із британського міста Сток-он-Трент захопився незвичайними домашніми улюбленцями – дегу, невеликими гризунами родом із Чилі. Його інтерес до цих тварин зрештою переріс у власну справу: із хобі він створив бізнес із виготовлення іграшок та ласощів для них.

Таку несподівану й зворушливу історію висвітлили в BBC. Експерти також розповіли про особливості цих улюбленців.

Як Лі Шеперд зацікавився гризунами?

У його будинку фактично облаштовано міні-розплідник: у вітальні стоять великі клітки, ще одна кімната повністю відведена під утримання тварин. Загалом чоловік доглядає за 17 дегу, зокрема й врятованими. Він пояснює, що обрав саме цих улюбленців через алергію на котів і собак, але з часом щиро до них прив'язався.

Дегу – активні, соціальні та "балакучі" тварини з м'якою шерстю й довгим хвостом. Вони ведуть денний спосіб життя і легко підлаштовуються під ритм господаря, що робить їх зручними домашніми улюбленцями.

Ідея бізнесу виникла ще у 2013 році, коли Шеперд не зміг знайти відповідні товари для своїх тварин. Через особливості харчування дегу не можна давати продукти із цукром, а також важливо підбирати спеціальні матеріали для іграшок, оскільки вони чутливі до деяких видів деревини.



Лі Шеперд побудував бізнес на гризунах / Фото BBC

Спочатку чоловік виготовляв аксесуари у вільний час і продавав їх онлайн, але згодом попит зріс настільки, що він вирішив залишити нелюбиму роботу й повністю присвятити себе справі. Серед його виробів – платформи для кліток, тунелі, гойдалки, а також іграшки з кокоса й бамбука. Це важливо, адже зуби дегу постійно ростуть, і їм потрібно щось гризти.

Сьогодні бізнес, який він веде з невеликого офісу в саду, дозволяє покривати витрати на утримання тварин і забезпечує стабільний дохід. Хоча продукція орієнтована насамперед на дегу, вона підходить і для інших гризунів: щурів, хом'яків та піщанок, що розширює коло клієнтів.

До речі, у світі існує близько 20 видів хом'яків, причому деякі з них перебувають під загрозою зникнення. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя, мають защічні мішки для запасання їжі, а їхні зуби ростуть упродовж усього життя, тому потребують постійного сточування.

Чим унікальні дегу?

На сторінці Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute пояснили, що дегу мешкають переважно у трав'янистих регіонах центрального Чилі та риють складні підземні нори з розгалуженою системою тунелів.

У разі небезпеки вони попереджають інших членів колонії тривожними звуками, а також можуть бити хвостом об землю, демонструючи збудження або тривогу.



Цікаві факти про дегу / Фото зі сторінки Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute

Харчуються ці тварини переважно травою, листям і насінням, а на зиму роблять запаси їжі у своїх сховищах. У неволі їхній раціон складається зі спеціальних низькобілкових гранул, зелені та коренеплодів, зокрема батату й моркви.

Дегу ведуть денний спосіб життя й залишаються активними протягом світлого часу доби. Це дуже соціальні тварини, які живуть групами до десяти особин, доглядають одне за одним, граються та разом відпочивають, тісно притулившись.

