Ви зберете десятки тисяч лайків: як зробити унікальні фото з котиком

Власникам котів частенько важко відвести погляд від своїх мурчиків, тож галерея їхніх смартфонів вщерть заповнена кадрами з улюбленцями в найрізноманітніших позах і ситуаціях. Водночас закарбувати зворушливі моменти можна у доволі оригінальний спосіб.

Втім, для цього треба взяти до уваги певні правила. Фотограф Руслан Шрамко поділився неймовірними ідеями для фотосесії з котиком.

На що звернути увагу під час фотографування мурчика?

Фотосесія не завжди може викликати захоплення у вашого пухнастика, тож варто насамперед подумати про його комфорт і бажання позувати для камери. Водночас фахівці з Sparklecat поділилися порадами, як зробити процес фотографування приємнішим для котика. При цьому не забувайте заохотити їх до фотографування смаколиками й ласкою.

Приберіть зайві звуки

Передусім бажано вимкнути звук камери. Коти дуже добре розпізнають цей характерний звук клацання. Буває навіть так, що тварина реагує вже на сам звук увімкнення камери. Проте частіше кіт, почувши клацання, перестає позувати або взагалі йде.

Фотографуйте кота у звичному для нього місці

Для когось це може бути студія, але для більшості котів природним середовищем є диван, кігтеточка, підвіконня чи м'яка лежанка. Примусити кота щось робити майже неможливо, а тим більше отримати при цьому гарний кадр. Тому краще знімати його там, де він почувається спокійно й комфортно.

Намагайтеся опинитися на одному рівні з мурчиком

Кадри виглядають набагато природніше, коли камера розташована на висоті очей кота. Якщо він сидить на підлозі – опустіться нижче. Коли кіт любить лежати на столі або підвіконні, цим також можна скористатися для вдалого кадру.

Використовуйте природне освітлення

Найкраще світло для зйомки – м'яке денне, що потрапляє через вікно. До того ж багато котів люблять сидіти саме біля вікон. Якщо світла в кімнаті замало, варто спертися на щось стійке, щоб камера чи телефон рухалися якомога менше. Спалах зазвичай робить фото менш привабливим, а більшість котів його просто не любить.

Особливу увагу приділяйте очам

Саме вони зазвичай стають головним акцентом на знімку. Якщо ж кіт спить, тоді можна сфокусуватися на його закритих повіках. Навіть у камерах смартфонів можна легко налаштувати фокус – достатньо торкнутися потрібної точки на екрані. У багатьох пристроях також можна змінити яскравість кадру, провівши пальцем угору або вниз.

