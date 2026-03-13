Наприклад, вони можуть реагувати на власне ім’я або на слова, пов’язані з їжею чи грою. Про це повідомляє Cats.com.

Дивіться також Чи бачать кішки те, чого не бачимо ми: вчені пояснили загадковий погляд

Чи розуміють коти слова людини?

За словами експертів, коти не мають когнітивних здібностей, щоб повністю інтерпретувати людську мову. Однак вони можуть розпізнавати, коли людина звертається до них, а також реагувати на інтонацію та голос.

Крім того, тварини здатні відрізняти голос свого господаря від голосів інших людей. У дослідженнях вчені відтворювали котам записи різних голосів і помітили, що тварини реагували на них рухами вух або голови.

Це свідчить про те, що коти добре розпізнають звукові сигнали та можуть пов’язувати їх із конкретними людьми.

Дослідження також показали, що багато котів реагують на власні імена. Коли вчені відтворювали різні слова, тварини майже не реагували на нейтральні іменники, але помітно реагували на звук свого імені.

Водночас цікаво, що лише невелика частина котів підходила до людини після того, як чула свою кличку. Більшість просто реагувала рухами голови або вух.

Скільки слів може знати кіт?

Експерти вважають, що більшість котів можуть розпізнавати приблизно від 20 до 40 слів, а деякі навіть більше. Однак правильніше говорити, що тварини асоціюють слова з подіями, а не розуміють їхній зміст.

Наприклад, якщо господар часто говорить слово "їсти" перед годуванням, кіт швидко навчиться реагувати на нього.

Найчастіше коти запам’ятовують слова, які регулярно повторюються і пов’язані з позитивним досвідом – їжею, ласкою чи грою.

Водночас деякі вчені стверджують, що коти можуть не розуміти вислови, а пам'ятати, що виконуючи певну дію можна отримати смаколик. Наприклад, доктор Джон Бредшоу, експерт з поведінки собак і котів з Брістольського університету, розповів The Guardian, що не захоплений новими дослідженнями.

На мою думку, дослідження мало що говорить нам про стосунки між котом і людиною, лише те, що коти здатні засвоювати значення певних звуків, що більшість власників котів і так знають.Наприклад, багато хто використовує брязкальце коробки або котяче печиво, щоб переконати свою кішку зайти додому. Це точно не доводить, що кішки можуть розуміти людську мову,

– сказав він.

Чи люблять коти, коли з ними розмовляють?