Например, они могут реагировать на собственное имя или на слова, связанные с едой или игрой. Об этом сообщает Cats.com.

Понимают ли коты слова человека?

По словам экспертов, коты не имеют когнитивных способностей, чтобы полностью интерпретировать человеческую речь. Однако они могут распознавать, когда человек обращается к ним, а также реагировать на интонацию и голос.

Кроме того, животные способны отличать голос своего хозяина от голосов других людей. В исследованиях ученые воспроизводили котам записи разных голосов и заметили, что животные реагировали на них движениями ушей или головы.

Это свидетельствует о том, что коты хорошо распознают звуковые сигналы и могут связывать их с конкретными людьми.

Исследования также показали, что многие коты реагируют на собственные имена. Когда ученые воспроизводили различные слова, животные почти не реагировали на нейтральные существительные, но заметно реагировали на звук своего имени.

В то же время интересно, что лишь небольшая часть котов подходила к человеку после того, как слышала свою кличку. Большинство просто реагировало движениями головы или ушей.

Сколько слов может знать кот?

Эксперты считают, что большинство котов могут распознавать примерно от 20 до 40 слов, а некоторые даже больше. Однако правильнее говорить, что животные ассоциируют слова с событиями, а не понимают их смысл.

Например, если хозяин часто говорит слово "есть" перед кормлением, кот быстро научится реагировать на него.

Чаще всего коты запоминают слова, которые регулярно повторяются и связаны с положительным опытом – едой, лаской или игрой.

В то же время некоторые ученые утверждают, что коты могут не понимать выражения, а помнить, что выполняя определенное действие можно получить вкусности. Например, доктор Джон Брэдшоу, эксперт по поведению собак и кошек из Бристольского университета, рассказал The Guardian, что не увлечен новыми исследованиями.

По моему мнению, исследования мало что говорит нам об отношениях между котом и человеком, лишь то, что коты способны усваивать значение определенных звуков, что большинство владельцев котов и так знают.Например, многие используют погремушку коробки или кошачье печенье, чтобы убедить свою кошку зайти домой. Это точно не доказывает, что кошки могут понимать человеческую речь,

– сказал он.

Любят ли коты, когда с ними разговаривают?