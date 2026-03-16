Впрочем, для этого надо принять во внимание определенные правила. Фотограф Руслан Шрамко поделился невероятными идеями для фотосессии с котиком.

На что обратить внимание во время фотографирования мурлыки?

Фотосессия не всегда может вызвать восторг у вашего пушистика, поэтому стоит прежде всего подумать о его комфорте и желании позировать для камеры. В то же время специалисты из Sparklecat поделились советами, как сделать процесс фотографирования более приятным для котика. При этом не забывайте поощрить их к фотографированию вкусностями и лаской.

Уберите лишние звуки

Прежде всего желательно выключить звук камеры. Коты очень хорошо распознают этот характерный звук щелчка. Бывает даже так, что животное реагирует уже на сам звук включения камеры. Однако чаще кот, услышав щелчок, перестает позировать или вообще уходит.

Фотографируйте кота в привычном для него месте

Для кого-то это может быть студия, но для большинства котов естественной средой является диван, когтеточка, подоконник или мягкая лежанка. Заставить кота что-то делать почти невозможно, а тем более получить при этом хороший кадр. Поэтому лучше снимать его там, где он чувствует себя спокойно и комфортно.

Старайтесь оказаться на одном уровне с мурлыкой

Кадры выглядят гораздо естественнее, когда камера расположена на высоте глаз кота. Если он сидит на полу – опуститесь ниже. Когда кот любит лежать на столе или подоконнике, этим также можно воспользоваться для удачного кадра.

Используйте естественное освещение

Лучший свет для съемки – мягкий дневной, попадающий через окно. К тому же многие коты любят сидеть именно у окон. Если света в комнате мало, стоит опереться на что-то устойчивое, чтобы камера или телефон двигались как можно меньше. Вспышка обычно делает фото менее привлекательным, а большинство котов его просто не любит.

Особое внимание уделяйте глазам

Именно они обычно становятся главным акцентом на снимке. Если же кот спит, тогда можно сфокусироваться на его закрытых веках. Даже в камерах смартфонов можно легко настроить фокус – достаточно коснуться нужной точки на экране. Во многих устройствах также можно изменить яркость кадра, проведя пальцем вверх или вниз.

