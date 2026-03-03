Врахуйте ці 7 головних правил: як назвати кота й кішку

Для кожного власника пухнастого улюбленця його ім'я має особливе значення або ж приємну асоціацію. Утім, процес пошуку ідеального імені для котика часом може затягнутися.

Фахівці з The Spruce Pets розповіли, що саме обов'язково варто врахувати при виборі імені для чотирилапого улюбленця.

Як визначитися з іменем для мурчика?

Не поспішайте з вибором

Пам'ятайте, що кіт проведе з вами все своє життя, тож ім'я має бути продуманим. Якщо ви не визначилися до його появи вдома – це не проблема. Краще трохи зачекати, ніж спершу привчити тварину до одного імені, а згодом змінити його.

Не варто вигадувати велосипед

Ім'я має бути коротким і зручним у вимові. Складні або довгі варіанти можуть збивати пухнастика з пантелику, та й вам буде незручно часто його вигукувати. Якщо хочете дати довге символічне ім'я, використовуйте скорочену форму в повсякденні. Оптимальним варіантом буде ім'я на один-два склади.

Уникайте схожих імен

Не варто обирати ім'я, співзвучне з іменами інших членів родини чи домашніх тварин. Інакше кіт може плутатися, коли ви звертаєтеся не до нього.

Будьте обережні з "жартами"

Надто кумедні або провокаційні імена можуть здаватися веселими, але згадайте, що їх доведеться називати у ветеринарній клініці, повідомляти знайомим чи доглядальникам. Також перевірте, чи не має вибране слово образливого або недоречного значення.

Надихайтеся характером

Дочекавшись знайомства з улюбленцем, ви зможете підібрати ім'я, що відображає його темперамент. Маленькому, але сміливому підійде щось розбійницьке (у хорошому сенсі цього слова), а грайливому й кумедному – веселе та легке.

Зверніть увагу на зовнішність

Особливий окрас або риси теж можуть підказати ідею для імені – наприклад, за кольором шерсті чи незвичними мітками.

Шукайте ідеї навколо

Натхненням можуть стати улюблені фільми, книжки, історичні постаті, спорт, хобі чи навіть їжа й напої. Іноді доречно обрати ім'я, що викликає теплі спогади й пов'язане з подорожжю, важливою людиною чи приємним моментом із дитинства.

Водночас фахівці наголошують, що не варто надто перейматися. Якщо ім'я вам до душі й кіт на нього реагує, цього достатньо. Для тварини важливіші любов і турбота, ніж популярність чи оригінальність імені.

Які імена найбільш розповсюджені у світі?

Тим часом у Four Paws підрахували й визначили, які ж імена для пухнастиків були найпопулярнішими у 2025 році. До списку, зокрема увійшли такі варіанти:

1. Poppy – Поппі;

2. Bella – Белла;

3. Misty – Місті;

4. Charlie – Чарлі;

5. Molly – Моллі;

6. Smudge – Смадж;

7. Daisy – Дейзі;

8. Oscar – Оскар;

9. Tilly – Тіллі;

10. Milo – Майло.

Цікаво! Для максимально детальної допомоги у виборі імені для мурчика у The Spruce Pets склали список із 270 унікальних, милих та популярних імен як для котиків, так і для кішечок.

