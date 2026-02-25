Не всі коти однакові: фахівці розповіли, чому пухнастики так ненавидять воду

Прийнято вважати, що ледь не кожен кіт за замовчуванням не любить воду. Водночас пухнастики обожнюють рибу, і ця суперечність давно викликає посмішку. Сьогодні домашні улюбленці можуть смакувати рибні делікатеси, залишаючись абсолютно сухими, але дикі предки котів, судячи з усього, не боялися замочити лапи, аби дістати смачну здобич.

Фахівці з Scientific American пояснили, чи всі коти насправді терпіти не можуть воду й з чим це може бути пов'язано.

Чому деякі пухнастики не в захваті від водних процедур?

За словами Карло Сіракузи, ветеринарного біхевіориста з Університету Пенсільванії, коти в цьому сенсі не такі вже й унікальні порівняно з собаками.

Ми звикли вважати котів якимись особливими істотами, що терпіти не можуть воду, але ж чимало собак також її уникають,

– зауважує він.

Одна з причин поширення стереотипу, на думку експертів, полягає в способі життя домашніх тварин. Коти переважно проводять час у приміщенні, тоді як собак частіше виводять на прогулянки, беруть на природу, купають, тож вони мають більше шансів звикнути до води й навіть полюбити її.

До того ж песики регулярно миються водою, а коти доглядають шерсть язиком, водночас вода їм для цього не потрібна. Водночас у котів справді є об’єктивні причини уникати води, коли це можливо. По всьому тілу в них розташовані чутливі волоски, схожі на вуса, які допомагають орієнтуватися в просторі.

Мокрі волоски можуть порушувати цю чутливість, припускає ветеринарна біхевіористка Вайлані Сунг. Крім того, мокра шерсть робить кота вразливим до переохолодження, адже повітря, яке затримується між шерстинками виступає в ролі головного природного ізолятора.

Попри все це, фахівці наполягають, що узагальнення нібито всі коти бояться води – помилкове.

Коли ми робимо такі широкі висновки, ми завдаємо шкоди самим тваринам. Коти – це індивідуальності. Одні люблять воду, інші – уникають її за будь-яку ціну,

– каже Вайлані Сунг.

Як типові жертви в харчовому ланцюжку, коти інстинктивно не люблять непередбачуваних ситуацій. Навіть найсміливіші мисливці зберігають у генетичній пам'яті страх перед хижаками та небезпечним середовищем. Тому обмеження свободи рухів чи потрапляння в незнайомі умови викликають у них сильний дискомфорт.

Загалом коти негативно реагують на нові стимули, які вони не можуть контролювати,

– підсумовує Сіракуза.

Про таке говорять і українські ветеринари. Вони додають, що однією з причин негативного ставлення тваринки до води міг стати попередній невдалий досвід із купанням.

Якщо кіт здоровий, то зазвичай немає жодної ветеринарної потреби його купати, то він чудово впорається з гігієною сам і завжди виглядатиме доглянутим. Якщо ж власник хоче мати можливість мити кота, фахівці радять робити це дуже поступово, привчаючи тварину до кожного етапу так, щоб вона почувалася в безпеці.

Експерти пояснили, що домашні коти, особливо ті, що їдять сухий корм, часто п'ють замало води. Еволюційно вони отримували більшу частину рідини з їжі (м'ясо, риба), а не з відкритих джерел у посушливих ландшафтах.

Як контролювати поведінку котів у відносинах з водою?

Сіракуза рекомендує ставити кілька мисок із водою – обов'язково хоча б одну якомога далі від миски з їжею і бажано на підвищенні в центральній частині дому.

Фахівці також підкреслили, що використовувати пульверизатор із водою для покарання – погана ідея, незалежно від ставлення кота до води. Реакція зазвичай запізніла, і тварина сприймає власника як непередбачувану загрозу.

Натомість краще застосовувати позитивне підкріплення, зокрема хвалити й заохочувати бажану поведінку, а небажану – м'яко відволікати й перенаправляти.

А якщо ваш кіт належить до тих щасливчиків, які воду люблять, то насолоджуйтеся цими витівками.

Деякі коти просто обожнюють воду: сидять біля раковини й нявкають, поки не відкриють кран. Інші граються у власній мисці, розбризкуючи воду по всій кухні,

– сміється Вайлані Сунг.

