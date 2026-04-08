Найбільший кіт у світі: як виглядає мейн-кун і чому цю породу всі так обожнюють

Мейн-кун – це одна з найбільших і найвідоміших порід котів у світі, яка вражає не лише розмірами, а й характером. Ці тварини поєднують силу, витривалість і надзвичайну дружелюбність, що робить їх ідеальними домашніми улюбленцями.

Водночас майбутнім власникам важливо знати про особливості догляду та поведінки цієї породи. Про це пише Purina.

Як виглядає мейн-кун і чим він особливий?

Мейн-куни відомі своїм великим і міцним тілом, добре розвиненою мускулатурою та масивними лапами. Їх легко впізнати за квадратною мордою, великими широко посадженими вухами з характерними китицями та пухнастим хвостом, який нагадує хвіст єнота.

Шерсть у цієї породи довга й щільна, з водонепроникним верхнім шаром, що історично допомагало тваринам виживати в холодному кліматі. Вона коротша на голові та плечах і значно довша на боках, животі та хвості. Окремою особливістю є густий "комір" на шиї, який особливо виражений у самців.

Мейн-куни можуть мати понад 30 варіантів забарвлення, а їхні очі зазвичай зелені, золотаві або мідні. У білих котів часто зустрічаються блакитні або навіть різнокольорові очі.

Що відомо про характер "короля котів"?

Як пише "Фокус", мейн-кунів часто називають "собаками серед котів" через їхню відданість і любов до людей. Вони зазвичай мають доброзичливий характер, легко йдуть на контакт і прагнуть бути поруч із господарем. Ці коти відзначаються високим інтелектом: їх можна навчити простих трюків, а дехто навіть із задоволенням грає в апорт з іграшками. Попри свої значні розміри, мейн-куни дуже ніжні та лагідні. Вони не бояться води та нерідко проявляють до неї інтерес, що є рідкісною рисою для котів. Водночас ці тварини добре переносять самотність, адже здатні самі знайти собі заняття. Завдяки своєму товариському характеру мейн-куни чудово підходять для сімей із дітьми. Вони спокійно реагують на увагу малюків, не лякаються, коли їх беруть на руки, і легко стають справжніми компаньйонами для всієї родини.

Цікаво, що представники цієї породи рідко голосно нявкають – натомість вони видають тихі, характерні звуки, схожі на "скрекіт".

Що важливо знати майбутнім власникам цієї породи?