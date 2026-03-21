Не залишать жодного шансу меблям: 7 порід собак, які гризуть усе підряд

Ветеринари назвали породи собак, які найчастіше гризуть меблі та речі у домі. Причина такої поведінки – не "поганий характер", а надлишок енергії та нестача стимуляції.

Фахівці Parade Pets пояснили, які саме породи потребують особливої уваги та виховання.

Які собаки найчастіше псують речі?

Власники собак часто стикаються з проблемою зіпсованих меблів, взуття або інших речей. Як пояснюють ветеринари, така поведінка не є випадковою – вона напряму пов’язана з рівнем активності, інтелектуальними потребами та природними інстинктами тварини.

Експерти назвали сім порід собак, які найчастіше мають схильність до жування предметів у домі:

Німецький дог

Німецькі доги – великі, доброзичливі та спокійні на вигляд собаки, однак вони мають потужні щелепи та потребують регулярної активності. Якщо їм бракує фізичних навантажень або розумової стимуляції, вони можуть почати гризти меблі. Для них жування часто стає способом впоратися з нудьгою або легким стресом.

Особливо це характерно для цуценят, які активно досліджують світ через рот. Ветеринари радять забезпечити таких собак міцними іграшками та регулярними заняттями, щоб уникнути руйнувань у домі.

Бордер-колі

Бордер-колі вважаються одними з найрозумніших порід собак у світі. Вони були виведені для роботи, тому постійно потребують завдань і активності. Якщо їхній розум не зайнятий, вони швидко знаходять альтернативу – наприклад, починають гризти меблі чи речі.

Жування для них є способом "виплеснути" надлишок енергії. Без тренувань і розумових ігор ця порода може стати справжнім випробуванням для власника.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори – дружелюбні, активні та дуже допитливі собаки. Вони мають природну звичку брати предмети в рот, адже їх виводили для пошуку та перенесення речей. Саме тому вони часто гризуть усе, що трапляється на шляху.

Якщо лабрадор не отримує достатньо фізичних навантажень, ця звичка може перерости у проблему. Навіть у дорослому віці вони можуть зберігати "щенячу" поведінку.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки – інтелектуальні та робочі собаки, які потребують постійної активності. Вони можуть почати гризти речі як спосіб зняти стрес або реалізувати свою енергію.

Це порода, яка особливо потребує тренувань і розумових задач. Без цього вона швидко нудьгує і шукає заняття самостійно. Жування стає одним із таких "самостійних рішень".

Ротвейлери

Ротвейлери мають сильні щелепи та високий рівень енергії. Вони часто гризуть речі не лише через нудьгу, а й тому, що їм просто подобається сам процес.

Це впевнені й активні собаки, яким необхідні регулярні фізичні та розумові навантаження. Якщо цього немає, вони можуть стати одними з найруйнівніших порід у домі. Власникам варто подбати про міцні іграшки та чіткий режим активності.

Сибірський хаскі

Сибірські хаскі – надзвичайно енергійні собаки, яких виводили для роботи в упряжці. Їхній природний інстинкт рухатися і працювати часто перетворюється на деструктивну поведінку, якщо енергію не спрямувати правильно.

Навіть після тривалих прогулянок вони можуть продовжувати шукати, що погризти. Саме тому їм потрібно багато іграшок і постійна активність.

Боксер

Боксери – грайливі, активні та дуже емоційні собаки. Вони потребують великої кількості руху та ігор. Якщо їхня енергія не витрачається, вони починають псувати меблі або взуття.

Водночас за правильного підходу ця порода може бути досить спокійною вдома. Достатньо регулярних фізичних навантажень і уваги, щоб уникнути проблемної поведінки.

Чи й справді порода так впливає на характер собаки?

Порода собаки не визначає її характер так сильно, як вважалося раніше – такого висновку дійшли вчені у науковому матеріалі про геноміку псів.

Дослідження показало, що генетика породи пояснює менш ніж 9% поведінкових особливостей тварини. Це означає, що характер конкретного собаки значною мірою формується не породою, а іншими чинниками.

Зокрема, вирішальну роль відіграють виховання, умови життя та досвід тварини. Важливим фактором є також рання соціалізація цуценяти та контакт із людьми й іншими тваринами. Навіть поведінка матері може впливати на подальший характер собаки.

Водночас порода все ж має значення для окремих рис, наприклад, схильності до пастушої роботи чи активності. Однак вона не дозволяє точно передбачити індивідуальну особистість тварини.

Науковці наголошують, що собаки однієї породи можуть кардинально відрізнятися за поведінкою. Тому при виборі улюбленця варто більше зважати на умови виховання та спосіб життя, ніж лише на породу.

