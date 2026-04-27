Яка найнебезпечніший собака у світі: кінолог дав несподівану відповідь

Відомий британський кінолог пояснив, яка порода собак є найнебезпечнішою у світі, і відповідь виявилася несподіваною. За його словами, агресія тварини залежить не від генетики, а від виховання та умов життя.

Вілл Атертон розкрив, хто є найнебезпечнішою собакою.

Яка собака є найбільш агресивно?

Фахівець із поведінки собак Вілл Атертон, який має сотні тисяч підписників у соцмережах, заявив, що не існує єдиної "найнебезпечнішої" породи у світі. На його думку, ключовим фактором є не походження тварини, а рівень її виховання та соціалізації.

Коли мені постійно ставлять це запитання: "Яка порода найнебезпечніша?", так, може бути кілька різних порід, на які я міг би вказати. Але реальність така, що найнебезпечніша порода – це та, яка не була належним чином навчена,

– пояснив кінолог.

Експерт підкреслив, що відсутність дисципліни, правильного тренування та відповідального власника може зробити будь-яку собаку агресивною.

За словами Атертона, вирішальну роль відіграє середовище, у якому живе тварина, та ставлення господаря. Він наголошує, що собака потребує чіткого лідерства, стабільності та правильного навчання.

"Та, що не має в житті люблячого лідера, який би міг безпечно орієнтуватися й скеровувати її по життю, і є найнебезпечнішою", – зазначив він.

Кінолог розповів про небезпечну собаку: дивіться відео

Кінолог додав, що проблема часто полягає саме у людях, які не приділяють достатньо уваги вихованню своїх улюбленців. Експерт переконаний, що потенційну загрозу можуть становити всі собаки без винятку – незалежно від розміру чи породи.

У всіх собак є здатність кусатися. Усі собаки мають здатність бути небезпечними. Так, більші й сильніші можуть завдати більшої шкоди, але якщо ви не дресируєте собаку належним чином – будь-яка з них може стати небезпечною,

– підсумував Атертон.

Таким чином, навіть маленькі породи можуть проявляти агресію, якщо їх неправильно виховують або ігнорують базові правила поведінки.

Чи справді порода визначає характер собаки?

Багато власників обирають домашнього улюбленця, орієнтуючись на опис породи та її "типовий" характер. Однак експерти наголошують: ці уявлення часто є спрощеними та не гарантують реальної поведінки тварини.

PetMD зазначає, що порода справді може впливати на окремі риси – наприклад, пастуші собаки мають природну схильність до керування стадом. Втім, це не означає, що кожен представник породи буде поводитися однаково.

У масштабному дослідженні, яке охопило понад 18 тисяч собак, вчені проаналізували їхню поведінку за різними параметрами: від соціальності до здатності до навчання. Результати виявилися неочікуваними: порода пояснює лише близько 9% поведінкових особливостей конкретної собаки. Це означає, що більшість рис формується під впливом інших факторів.

Експерти пояснюють, що стандарти порід часто описують ідеалізований образ собаки, а не реальність. У житті ж характер тварини формується під впливом виховання, соціалізації та досвіду. Наприклад, собака, яку вважають дружньою за породою, може проявляти страх або агресію, якщо вона не мала достатнього контакту з людьми чи іншими тваринами.

Чи справді колір піднебіння визначає рівень агресії собаки?

Поширений міф про те, що собаки з чорним піднебінням нібито є агресивнішими або небезпечнішими, не має наукового підґрунтя. Експерти пояснюють, що така думка могла виникнути через психологічне сприйняття кольору – чорний часто асоціюється у людей із загрозою, страхом та невідомістю.

Насправді ж колір піднебіння жодним чином не пов’язаний із поведінкою чи рівнем агресії тварини. Фахівці наголошують, що характер собаки визначається генетикою, вихованням і досвідом, а не окремими фізичними ознаками. Зокрема, кінолог Сергій Гілярний зазначає, що навіть популярні та доброзичливі породи, такі як лабрадори, можуть мати чорне піднебіння, але це не робить їх небезпечними.