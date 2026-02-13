Німецька вівчарка не на першому місці: учені назвали 10 найрозумніших порід собак

Більшість дуже кмітливих собак водночас є надзвичайно енергійними. Вони потребують як фізичних навантажень, так і розумових викликів. Без цього нудьга може підштовхнути їх до небажаної бешкетницької поведінки.

Водночас такі собаки швидко вчаться, часто стають службовими чи робочими тваринами й отримують задоволення від виконання завдань, що стимулюють їхній мозок. Експерти The Spruce Pets розповіли детальніше, які з порід чотирилапих відрізняються неймовірним інтелектом.

Цікаво Чому собаки гавкають, коли ви говорите телефоном: правда, яку не люблять чути власники

Хто з песиків може претендувати на наукове звання через свій гострий розум?

1. Бордер-коллі

Цю породу часто називають найінтелектуальнішою. Виведені як пастуші собаки, бордер-колі надзвичайно активні, витривалі та орієнтовані на роботу. Вони потребують постійного навчання й зайнятості – інакше ці песики можуть шкодити вдома.

Зауважимо також, що фахівці з Kennel Royal Club уточнили, що назва породи походить від прикордонних регіонів Англії, Шотландії та Уельсу, де ці собаки спочатку довели свою цінність, переганяючи отари овець по пагорбах і горах. Завдяки винятковому інтелекту, блискавичній реакції та універсальності бордер-коллі досягли значних успіхів у багатьох собачих дисциплінах, а також у ролі службових собак, зокрема для виявлення вибухівки та наркотиків.



Собаки породи бордер-коллі визнані найрозумнішими / Фото Unsplash

2. Австралійська вівчарка

Розумна, енергійна й доброзичлива порода з пастушим минулим. Швидко навчається та потребує нових викликів. Без активності може нудьгувати й ставати дратівливою. Водночас вона ідеально підходить для кінологічного спорту.

Австралійські вівчарки визнані одними з найкмітливіших собак / Фото Unsplash

3. Пудель

Незалежно від розміру (той, мініатюрний чи стандартний), пуделі відзначаються винятковим інтелектом. Спочатку вони були мисливськими собаками, нині легко опановують складні трюки та часто працюють службовими тваринами.



Експерти вважають пуделів одними з найрозумінших собак / Фото Unsplash

4. Австралійський скотч-тер'єр (австралійський пастуший собака)

Цілеспрямований і відданий пес, який міцно прив'язується до господаря. Найщасливіший, коли має конкретну роботу. До того ж, як наголошують експерти, собака цієї породи доволі легко "зчитує" поведінку людей.



Австралійський скотч-тер'єр – одна з найкмітливіших порід собак / Фото Unsplash

5. Німецька вівчарка

Віддана й захисна порода з великим запасом енергії та розуму. Потребує завдань, що дають відчуття мети. Швидко навчається й добре виконує службові функції.



Німецькі вівчарки – одні з найрозумніших / Фото Unsplash

6. Шетландська вівчарка

Фахівці називають собак цієї породи дуже розумними та сприйнятливими, які легко розуміють очікування господаря. Також вони формують тісний зв'язок із родиною та чудово піддаються дресуванню.



Песики породи шетландська вівчарка відзначаються особливою кмітливістю / Фото Unsplash

До речі, собаки можуть навіть запам'ятовувати й вивчати людські слова. Про те, чи справді чотирилапі розуміють нашу мову, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

7. Папільйон

Попри невеликі розміри, це активна й доволі кмітлива порода, яка любить увагу та заняття. Може бути трохи впертою, але добре навчається за умови мотивації.



Папільйон у топі найрозумніших песиків / Фото Unsplash

8. Ротвейлер

Чудово розпізнає емоції та мову тіла людей. Ласкавий із близькими, стриманий із незнайомцями. Після встановлення довіри легко піддається навчанню та уважно стежить за безпекою.



Ротвейлери – дуже розумні собаки / Фото Unsplash

9. Джек-рассел-тер'єр

Безстрашний, дуже енергійний і кмітливий пес із незалежним характером. Завдяки активності успішний у спорті, хоча через впертість тренування потребують терпіння.



Собаки породи джек-рассел-тер'єр визнані одними з найкмітливіших / Фото Unsplash

10. Золотистий ретривер

Доброзичливий і орієнтований на людину пес, який поєднує розум і бажання догодити. Легко навчається, часто працює як службовий або терапевтичний собака й добре пристосовується до різних сімей.



Золотисті ретривери – в топі найрозумніших песиків / Фото Unsplash

Цікаво! Ретривер на ім'я Семпсон працює в хімічній лабораторії університету Іллінойсу. Він пройшов спеціальні тренування, а також має особистий захисний костюм та власні окуляри. У матеріалі 24 Каналу читайте про те, як собака допомагає своїй власниці з науковими дослідами.

На що варто звернути увагу у вихованні песиків?