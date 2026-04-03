Ці породи собак вважають небезпечними в Україні: хто в списку й чому можуть штрафувати власників

Утримання деяких порід собак вважається потенційно небезпечним в Україні. Їхні господарі обов'язково мають вигулювати улюбленців тільки на повідці й у наморднику. Інакше – їм загрожує штраф.

Ці правила регулює відповідна постанова Кабінету Міністрів від 10 листопада 2021 року, а також Кодекс про адміністративні правопорушення. В уряді також визначили чіткий перелік небезпечних порід собак.

Які породи собак небезпечні в Україні?

Деяких з чотирилапих зараховують до небезпечних через схильність до агресивної поведінки. Власники цих песиків мають обов'язково укласти договір про обов'язкове страхування або відповідальність за ймовірну шкоду іншим людям.

До списку увійшли представники таких порід:

Аіді (вівчарка атласька);

Айну (собака айнський, хоккайдо);

Акбаш;

Акіта-іну;

Акіта американський (собака великий японський);

Бандог американський;

Бергамаско (вівчарка бергамська);

Брохольмер датський;

Був'є арденський;

Був'є фланерський;

Бульдог алапаський чистокровний (отто);

Бульдог американський;

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін);

Бульмастиф

Бультер'єр англійський;

Бультер'єр англійський стафордширський;

Бурбуль південноафриканський;

Вівчар картський (вівчарка картська);

Вівчарка голландська;

Вівчарка грецька;

Вівчарка ештрельська (португальська горна);

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький);

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський);

Вівчарка східноєвропейська;

Вівчарка французька (Босерон);

Вовкодав ірландський;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинський (аргентинський мастиф);

Дог канарський;

Кангал;

Кане-корсо;

До слова, зокрема, кангал і кане-корсо мають чи не найбільшу силу укусу серед інших порід собак. Вони відрізняються особливо сильними щелепами й бойовим характером.

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака);

Марема (вівчарка маремо-абруцька);

Мастиф англійський;

Мастиф бельгійський;

Мастиф піренейський;

Мастиф тибетський;

Московська сторожова;

Перо де преса канаріо (собака канарський);

Піт-бультер'єр американський;

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);

Ріджбек родезійський;

Ріджбек тайський;

Ротвейлер;

Собака вовчий італійський;

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд);

Собака вовчий чеський;

Тер'єр американський стафордширський;

Тоза-іну (собака японський бійцівський);

Окрім того, до переліку зараховують також метиси всіх зазначених порід. Ці собаки можуть загрожувати безпеці інших людей, їхньому майну й іншим тваринам.

Важливо! Стаття 154 Кодексу про адміністративні правопорушення забороняє вигул у громадських місцях песиків, які потрапили до списку небезпечних, без намордника й повідця.



Порушення цих правил передбачає штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 170 до 340 гривень).



За недотримання правил виховання небезпечних собак їхні власники можуть отримати штраф / Unsplash

При цьому посадовців оштрафують на 20 – 50 неоподатковуваних мінімумів (340 – 850 гривень). А за повторне нехування правилами протягом року фізичним особам доведеться заплатити від 340 до 510 гривень, посадовцям – від 510 до 1 020 гривень.

Водночас заподіяння шкоди здоров'ю людини чи її майну внаслідок нападу тварини тягне штраф у розмірі 1 700 – 3 400 гривень для фізичних осіб і 3 400 – 5 100 грн для посадових осіб.

