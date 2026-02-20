Врожденный инстинкт: как научить собаку приносить палку

Игры с четверолапыми питомцами очень часто не могут пройти без палок. Собаки обожают носить в зубах палки, иногда даже огромные ветки, хотя у них есть куча игрушек и лакомств. Это не случайность, а глубоко укоренившийся инстинкт, уходящий корнями к волкам-предкам.

Подробно такое предпочтение хвостатых объясняют специалисты из PawTracks. Они рассказали, может ли это может навредить собакам и как приучить их к дисциплине с палками или другими игрушками.

Почему собаки любят носить палки?

Одна из основных причин такого увлечения заключается в том, что это инстинкт собирания и переноски. В дикой природе предки собак носили добычу, ветви для укрытия или подстилки. Зато современные псы удовлетворяют ту же потребность, гордо таща найденную ветку по парку или домой.

Во-вторых, жевание. Щенки грызут палки во время смены зубов, взрослые – чтобы поддерживать силу челюстей и чистить зубы. Палка кажется идеальным естественным инструментом для этого.

В-третьих, говорится о запахах, ведь собаки исследуют мир носом, а ветка несет богатый "лесной" аромат – землю, кору, смолу, следы других животных. Иногда они просто хотят забрать кусочек природы с собой.

Некоторые специалисты предполагают, что перенос ветки напоминает таскание костей или добычи, хотя собаки давно стали всеядными и растительная пища давно является частью их рациона.

Какой вред может нанести такое увлечение собак?

Однако позволять собаке постоянно жевать палки не рекомендуется, потому что это одна из самых распространенных причин травм и серьезных проблем со здоровьем. Колючие маленькие кусочки палки могут поранить рот, язык или горло четвероногого, а большой кусок способен вызвать удушье.

К тому же деревянные обломки часто приводят к закупорке кишечника, перфорации, воспаления или даже необходимости срочной операции. Кроме того, палка может легко сломать или вырвать зуб.



Собаки обожают играть с палками / Фото Unsplash

Безопасно пользоваться палками можно, если придерживаться простых правил:

выбирайте гладкие, крепкие ветви без смолы, трещин и ядовитых пород деревьев (сосна, тыс, ядовитый дуб и т.д.);

пусть собака только носит палку на улице, а перед входом в дом обязательно заставляйте отдать ее командой "брось" или "отдай;

если подозреваете, что собака проглотила кусок, или появились рвота, диарея, вялость, отказ от еды – немедленно обращайтесь к ветеринару.

Лучшее же решение, говорят специалисты, заключается в том, чтобы заменить палки на специальные безопасные жевательные игрушки с текстурой дерева (нейлон, резина с ароматом древесины).

Как научить четверолапого команде "принеси"?

Со своей стороны на странице maxivznk дали рекомендации относительно того, как приучить любимца приносить вам палку, игрушку или мячик. Там рассказали, что лучше всего начинать дрессировку дома, где для собаки будет меньше всего раздражителей. Процесс потребует терпения и немного вкусностей для любимца.

Поэтапное объяснение, как научить собаку команде "принеси": смотрите видео

Кстати, научно доказано, что собачки могут понимать человеческую речь. А некоторые из них даже имеют способности к "языкам".

Какие самые важные советы в дрессировке собаки?