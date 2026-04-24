Вы выгуливаете свою собаку неправильно: эксперты назвали основные ошибки владельцев
- Эксперт Джо Гайнс советует давать собакам возможность обнюхивать окружающую среду во время прогулки, чтобы снижать стресс и обеспечивать ментальную нагрузку.
- Специалисты из Pack Leader рекомендуют контролировать выход из дома и придерживаться спокойного поведения во время прогулки во избежание нежелательного поведения у собак.
Качественные и активные прогулки на свежем воздухе критически важны для вашего питомца. Поэтому стоит учитывать его потребности и желания, чтобы достичь максимальной гармонии в воспитании собаки.
Об основных правилах выгула любимцев рассказала Джо Хайнс, сертифицированная бихевиористка и специалист по динамической работе с собаками, передает Daily Mail.
Читайте также Как выглядят 5 самых маленьких пород собак в мире
На что обратить внимание во время выгула четвероногого?
Весной многие владельцы собак замечают, что привычные прогулки становятся значительно длиннее: животные чаще останавливаются, нюхают все вокруг, отвлекаются и могут тянуть поводок.
К слову, о других причинах, по которым собаки тянут поводок, а также способы их решения, читайте в материале 24 Канала.
Специалисты часто объясняют это резким увеличением количества запахов в окружающей среде – с потеплением активизируются растения и животные, поэтому для собак появляется гораздо больше "информации" для исследования.
Обратите внимание! Поскольку обоняние у собак в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого, для них обнюхивание – это не прихоть, а важная часть восприятия мира. Именно поэтому специалисты советуют не мешать животному постоянно, а позволять ему исследовать среду во время прогулки.
Это помогает собаке расслабиться, снижает уровень стресса и обеспечивает необходимую ментальную нагрузку. При этом хозяевам не стоит тянуть поводок или наказывать питомца за то, что он нюхает. Такие действия могут лишь усилить возбуждение и нежелательное поведение. Также нежелательно спешить во время выгула, ведь собакам нужно время на исследование.
Вместо этого лучше использовать поощрения, чтобы корректировать поведение, и выбирать спокойные места для прогулок, где меньше раздражителей.
Оптимальный подход – сочетать свободу исследования с тренировкой. Если собака получает достаточно возможностей "читать" запахи во время прогулки и дополнительную умственную стимуляцию дома, она ведет себя спокойнее и меньше тянет поводок.
Пошаговый гайд по выгуливанию собак
Специалисты из Pack Leader объяснили, что прогулка с четвероногим начинается еще в момент, когда вы берете поводок в руки, а не уже на улице, поэтому важно, чтобы в это время собака была спокойной, а не возбужденной.
Далее следует контролировать выход из дома: сначала выходите вы, а собака идет следом, а не наоборот, потому что это формирует правильный порядок и спокойное поведение.
Правила выгула собак
Во время самой прогулки собака должна идти рядом или чуть позади, а не впереди, ведь иначе она начинает больше тянуть, отвлекаться и пытаться контролировать ситуацию.
Нюхать вокруг и останавливаться можно позволять как своеобразную "награду" за спокойную ходьбу, но это должно происходить по твоему решению, а не по требованию собаки.
Важно также следить за собственным эмоциональным состоянием, ведь собаки очень хорошо чувствуют нервозность, раздражение или напряжение и реагируют на это своим поведением. Прогулке следует уделять достаточно времени, не делать ее в спешке, потому что это влияет и на физические, и на психологические потребности собаки.
Завершать прогулку нужно так же спокойно, как и начинать: сначала вы заходите в дом, собака следует за вами, и только когда она успокоится, можно снимать поводок, после чего уместно дать еду и воду как завершение процесса прогулки.
Что еще нужно знать о воспитании собак?
Признаками того, что собака чувствует себя одиноко, могут быть разрушительное поведение, изменения аппетита, чрезмерная привязанность к человеку и снижение интереса к общению и взаимодействию с другими. А о том, можно ли оставлять четвероногих наедине, читайте в материале 24 Канала.
При этом при выборе игрушек для домашних любимцев специалисты рекомендуют избегать мелких деталей и материалов, которые могут быть токсичными. Также важно учитывать размер, возраст и темперамент животного, ведь игровые предпочтения кошек и собак существенно отличаются.