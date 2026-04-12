Как в варежках: причудливые кошачьи лапки не дают покоя пользователям сети

Едва ли не самое большое наслаждение для владельцев мурлык приносит любование лапками своих любимцев. Конечно, это просто частичка тела пушистика, но разве можно удержаться, когда она такая чудесная.

Причудливые лапки своего котика по имени Росвелл показали на странице Lindsey.

Как выглядят лапы-перчатки у кота Росвелла?

Росвелл – совсем не обычный любимец, и его лапы точно нестандартные. На первый взгляд это может быть незаметно, но стоит присмотреться – и становится понятно, что главная "изюминка" этого котика именно в них.

На кадрах хорошо видно его забавные большие лапки как сейчас, так и в детстве, где он выглядит еще более трогательно.

Причудливые лапки Росвелла: смотрите видео

Мурчиковые лапки напоминают маленькие перчатки для выпекания, которые немного великоваты для его тела. В определенные моменты Росвелл даже выглядит так, будто готов "выйти на ринг", настолько уверенно он стоит.

А кадры с котенком лишь добавляют шарма – крошечная версия с такими же "перчатками" выглядит невероятно мило. Интересно, что несмотря на то, что Росвелл вырос, он все еще ведет себя как малыш.



Кот Росвелл / Скриншот

У ParadePets объяснили, что причины таких больших лап могут быть разными. Иногда это связано с породой или генетикой, например, с полидактилией. Говорится об особенности, когда животные имеют больше пальцев, чем обычно.

Также у котят часто бывает период, когда лапы растут быстрее тела, и со временем пропорции выравниваются.

Например, мейн-кун известен своими большими, пушистыми лапами и склонностью к полидактилии, но подобная особенность может случаться у любого кота.

К слову, мейн-куны считаются самыми большими среди кошек.

Впрочем, в случае Росвелла это уже не имеет значения – его "белые перчатки" делают мурчика просто идеальным любимцем.

