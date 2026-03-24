Ночью с ними происходит что-то странное: как коты защищают нас во время сна

Котики, хоть и любят поспать, но на ночь у них часто другие планы. Они могут долго ходить по дому, всматриваться в темноту и внезапно менять место для своего отдыха.

Подробнее о ночной активности мурлык и то, как они защищают своих владельцев во время сна, рассказали специалисты из Base Paws.

Актуально У кота выросли "вампирские клыки": хозяйка была шокирована, когда узнала, почему это произошло

Почему коты такие активные ночью?

Территориальные инстинкты

Коты по своей природе являются территориальными животными. Они считают своим не только пространство вокруг, но и человека рядом с собой. Поэтому часто остаются настороже, особенно ночью, чтобы вовремя заметить любую угрозу.

Развитые органы чувств

У кошек чрезвычайно острый слух и вообще очень чувствительное восприятие окружающей среды. Они способны улавливать малейшие шумы значительно раньше людей. И хотя они не всегда будут активно противодействовать опасности, как это делают собаки, их внимательность может служить своеобразной системой раннего предупреждения.

Связь с хозяином

Коты формируют глубокую эмоциональную связь со своими владельцами. Они могут чувствовать, когда что-то не так, и реагировать, то есть становиться более бдительными, держаться ближе или вести себя необычно.

Действительно ли мурчики охраняют нас, пока мы спим?

Хотя коты не выполняют роль сторожей в традиционном понимании, их природные инстинкты, чувствительность и тесная связь с человеком могут создавать дополнительное ощущение безопасности ночью. У Hepper разобрались, как пушистики могут защищать нас во время сна.

Там отмечают, что на самом деле некоторые коты все же могут "оберегать" хозяина, но это зависит от конкретного животного и его характера. Несмотря на репутацию независимых и отстраненных, исследования показывают, что связь между котом и человеком может быть очень глубокой, подобной человеческим отношениям.



Котики можуть "оберігати" людину під час сну

Четвероногие часто перенимают черты поведения своих владельцев: если вы заботливы и внимательны, кот, вероятно, будет отвечать тем же. Хотя коты и склонны убегать от опасности, это не значит, что они не бдят.

Они прекрасно чувствуют изменения в среде и могут предупреждать об угрозе. Не все коты "охраняют" хозяина, но многие из них стараются быть рядом во время сна. Они ложатся у ног или занимают высокое место, чтобы контролировать пространство. Это способ одновременно чувствовать себя в безопасности и оставаться начеку в случае опасности.

Кстати, в сети часто делятся трогательными кадрами из совместной с котиками жизни, в том числе и моментами ночной поддержки. На одном из видео зафиксирован эпизод, когда мурлыка по имени Пакито прибегает к своей хозяйке ночью и укладывается прямо на нее. Женщина утверждает, что кот всегда знает, когда он ей нужен, и "знает вещи, которые мы не можем объяснить".

Котик охраняет сон своей хозяйки: смотрите милое видео

О чем может рассказать поведение пушистиков?