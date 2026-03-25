Хочет обнять или заметить территорию: почему коты лезут лапами к лицу владельцев
- Коты могут прикасаться лапами к лицу владельцев, чтобы маркировать территорию с помощью феромонов.
- Также прикосновение лапами может быть сигналом о голоде или желанием привлечь внимание хозяина.
Четверолапые пушистики по-своему коммуницируют с хозяевами. Порой они пытаются дотянуться лапками до вашего лица. И далеко не всегда это свидетельствует о желании котика поиграть.
Ветеринарный врач Марта Видаль-Абарк объяснила, что на самом деле стоит за таким поведением мурлык.
Почему коты лезут лапками к вашему лицу?
В целом прикосновения играют важную роль в социализации кошек еще с раннего возраста, влияя на их поведение и взаимодействие с людьми и другими животными.
- Маркируют территорию
Одна из главных причин, почему кот касается лапой вашего лица, связана с его физиологией. На лапах мурлык расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Через них животные "обозначают" свою территорию и передают информацию другим. Поэтому когда любимец кладет лапу на ваше лицо, он фактически обозначает вас как "своего" – это свидетельство доверия и привязанности.
Кстати, одним из таких трогательных моментов поделилась владелица мурлыки по имени Пакито. Ее любимец тоже любит тянуться лапками к лицу хозяйки.
- Просят есть
Еще одна распространенная причина этого жеста – сигнал о потребностях, чаще всего о голоде. Коты быстро запоминают, как привлечь внимание хозяина, и часто используют прикосновение лапой утром, чтобы разбудить и "напомнить" о еде.
Игнорирование в таких случаях обычно не помогает, зато кот будет повторять попытки, пока не достигнет своего.
- Хотят отстраниться
Иногда такое поведение означает противоположное - желание дистанции. Если во время контакта кот отталкивает лапами, это свидетельствует, что ему пока достаточно внимания и он хочет покоя. Это не агрессия, а скорее мягкий способ установить границы.
- Демонстрируют нежность
Подобно тому, как животные "гладят" друг друга, мурлыка повторяет ваше поведение, отвечая на ласку.
- Привлекают ваше внимание
Еще один вариант – просьбы о внимании. Если раньше после такого прикосновения вы реагировали поглаживанием или общением, кот запоминает это и использует как способ получить заботу.
К тому же специалисты в Cooper and Gracie уместно отметили и те моменты, которые свидетельствуют о любви котика к владельцу. Мурчики демонстрируют ее различными способами. Так, привычное для нас в поведении котов мурлыканье свидетельствует о комфорте и доверии, "месиво" лапами – об удовольствии, а принесенные "подарки" могут быть знаком заботы.
На что еще способны котики и что скрывает их поведение?
Мурлыки могут чувствовать приближение изменений погоды благодаря чрезвычайно развитым органам чувств – они реагируют на колебания атмосферного давления, а также улавливают звуки, недоступные человеку.
В то же время поцелуи не всегда воспринимаются котами как проявление нежности, ведь такая форма взаимодействия для них неестественна. Специалисты советуют внимательно следить за сигналами тела любимца, чтобы понять его реакцию, и не целовать его в мордочку, чтобы не вызвать дискомфорт.