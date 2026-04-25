Не знало, що з ним робити й куди самого себе подіти: маленьке щеня вперше в житті побачило дощ

Цуценя золотистого ретривера на ім'я Генрієтта вперше в житті побачило дощ під час прогулянки в Котсуолдсі, що в Англії. Відео швидко розчулило глядачів безпосередністю й неймовірної щирістю собаки.

Зворушливими моментами з прогулянки поділилися на сторінці hugoandursula в TikTok.

Як песик відреагував на свій перший у житті дощ?

Власниця собаки, Урсула Дафна Ейчісон, яка регулярно публікує контент про своїх трьох ретриверів – Г'юго, Гакслі та Генрієтту, – має сотні тисяч підписників у соцмережах. Саме тому вона не втрималася і виклала цей кумедний момент.

На відео маленька Генрієтта під час прогулянки намагається "зловити" краплі дощу ротом, підстрибує, піднімає лапи та навіть пробує їх пити просто з повітря.

Щеня шоковане від дощу: дивіться кумедне відео

Вона настільки захопилася новим явищем, що майже не звертала уваги на все навколо, лише зрідка поглядаючи на господиню.

Згодом Генрієтта помітила, що дощ робить її мокрою, тож вона почала витирати мордочку лапою і струшувати воду, але все одно продовжувала гратися з краплями.

У підписі Урсула жартома уточнила, що Генрієтта не "відкрила" дощ для світу, а просто вперше відкрила його для себе. Коментатори ж замилувалися побаченим й засипали щеня компліментами.

У який спосіб дощ впливає на собак?

Експерти з The Animal Rescue Site розповіли, що дощ і гроза можуть помітно впливати на поведінку собак. Через дуже чутливий слух вони сприймають шум дощу й грому значно гучніше, що часто викликає страх або тривогу.

Багатьом тваринам зовсім не подобається намокати – особливо через мокрі лапи та калюжі, тому вони можуть уникати прогулянок.

Волога також підсилює запахи, тому під час дощу собаки активніше все обнюхують. Крім того, під час грози можливе накопичення статичної електрики в шерсті, що спричиняє дискомфорт і змушує тварину шукати укриття.

Що відомо про золотистих ретриверів?

За даними American Kennel Club, золотистий ретривер – це активна мисливська порода родом зі Шотландії, яка сьогодні є однією з найпопулярніших у США.

Цих собак можна зустріти в дуже різних умовах і обставинах, зокрема, вони:

допомагають у пошуку людей;

працюють у службах порятунку;

допомагають людям із порушенням зору;

беруть участь у змаганнях.

Золотисті ретривери – це зазвичай собаки середнього розміру з густою золотистою шерстю, доброзичливим виразом морди та плавною, енергійною ходою.

Вони відомі відкритим характером, легко навчаються, люблять людей і зберігають грайливість навіть у дорослому віці. Обожнюють рух, воду та апорт. Порода сформувалася у XIX столітті в маєтку лорда Твідмута в Шотландії, де велися детальні записи її виведення.

До речі, раніше ми розповідали про відмінні й спільні риси золотистих ретриверів та лабрадорів.

Вони відрізняються зовнішністю й окремими рисами поведінки. Лабрадори зазвичай більш врівноважені, впевнені й енергійні – вони сприймають усе як гру й ніби не дорослішають. Золотисті ретривери також люблять розваги, але частіше спершу оцінюють ситуацію, а вже потім діють.