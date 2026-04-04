Власників собак і котів у квітні суворо каратимуть: за що можна отримати величезні штрафи

В Україні власники домашніх тварин можуть отримати штрафи за порушення правил утримання та жорстоке поводження. Суми санкцій варіюються від кількох сотень до тисяч гривень, а в окремих випадках передбачено навіть арешт.

Кодекс про адміністративні правопорушення чітко визначає, за що саме можуть покарати власників собак і котів.

За що можуть оштрафувати власників тварин?

В Україні діють чіткі норми щодо утримання домашніх тварин, які передбачають відповідальність за недбале або жорстоке поводження. Відповідні положення прописані в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і станом на квітень 2026 року вони передбачають як фінансові штрафи, так і додаткові санкції.

Жорстоке поводження з тваринами

Йдеться про будь-які дії, що спричиняють фізичні страждання тварини, навіть якщо вони не призвели до каліцтва чи загибелі. За такі порушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

До цієї ж категорії належить і залишення тварини напризволяще у небезпечних умовах. Закон поширюється як на домашніх, так і на безпритульних тварин.

Повторне порушення або жорстокість щодо кількох тварин

Якщо аналогічне порушення здійснюється повторно протягом року або стосується кількох тварин, відповідальність посилюється. Штраф зростає до 5 100 – 8 500 гривень.

Крім того, суд може призначити адміністративний арешт до 15 діб. Також можливе вилучення тварини у власника, якщо її перебування у нього становить небезпеку.

Порушення правил утримання тварин

До цієї категорії належить утримання собак і котів у заборонених місцях або без належних умов. Також це стосується відсутності реєстрації тварини, що є обов’язковою вимогою. Такі порушення часто пов’язані з недбалістю власників і можуть створювати дискомфорт для оточуючих.

Порушення правил вигулу

Вигул собак без повідка або намордника (для небезпечних порід), а також у невідведених місцях є підставою для штрафу. Окремо карається неприбирання екскрементів у громадських місцях.

За такі дії передбачено штраф від 170 до 340 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума зростає до 340 – 510 гривень.

Шкода, заподіяна твариною

Якщо домашній улюбленець завдав шкоди майну або здоров’ю людини, відповідальність несе власник. У таких випадках штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень. Додатково можливе вилучення тварини. Окрім цього, власник зобов’язаний компенсувати всі збитки.

Порушення правил благоустрою

Собаки можуть стати причиною пошкодження зелених насаджень або міської інфраструктури. У таких випадках власник повинен сплатити штраф від 170 до 510 гривень за знищення рослин.

За порушення благоустрою штраф може сягати 340 – 1 360 гривень. Також можливе відшкодування повної вартості пошкодженого майна.

Агресивна поведінка тварини

Найбільш серйозні випадки стосуються нападів собак на людей. Якщо тварина проявила агресію і завдала шкоди, власнику загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Це підкреслює важливість дресирування та контролю за поведінкою улюбленця. У деяких випадках також можливе вилучення тварини.

В Україні посилили правила утримання тварин: що тепер заборонено власникам?

В Україні з весни 2026 року почали діяти оновлені правила утримання домашніх тварин, які суттєво змінюють підхід до догляду за собаками та котами. Зміни пов’язані з адаптацією законодавства до європейських норм і передбачають посилення відповідальності власників за умови життя своїх улюбленців.

Однією з найрезонансніших новацій стала заборона постійного утримання собак на прив’язі. Тепер тримати тварину на ланцюгу без можливості рухатися та регулярно гуляти не можна, адже це вважається порушенням її добробуту.

Водночас закон не вводить абсолютної заборони на прив’язь, але суттєво обмежує її використання. Зокрема, передбачено, що собаку не можна тримати на прив’язі тривалий час без вигулу – орієнтовно не більше 12 годин поспіль, після чого обов’язковий щоденний вигул.

Також встановлено низку чітких вимог до умов утримання тварин. Власники повинні забезпечити доступ до води, їжі, укриття від погодних умов і достатній простір для руху. Забороняється залишати прив’язаних тварин без нагляду у громадських місцях або прив’язувати їх до транспортних засобів.

Окремо законодавство посилює відповідальність за жорстоке поводження. Зокрема, під заборону потрапляє викидання тварин на вулицю, а також проведення болісних процедур, як-от купірування хвоста чи вух без медичних показань.

Крім того, власників зобов’язують дотримуватися базових стандартів догляду, включаючи належні умови проживання та ветеринарний контроль. У разі порушень передбачені штрафи, а в окремих випадках – навіть вилучення тварини.