Просто нудьга чи загрозливий сигнал: чому собака ганяється за своїм хвостом

Нерідко за чотирилапим можна спостерігати доволі дивну поведінку. Так, спроби собаки поганятися за своїм хвостом можуть викликати у власників посмішку. І хоч це почасти пов'язано з еволюцією гавчиків, однак іноді може свідчити про певні проблеми.

Причину такої поведінки пояснили фахівці з American Kennel Club. Вони також розповіли, як діяти господарям собак у таких випадках.

Чому ж пес намагається спіймати власного хвоста?

Головний ветеринарний лікар Американського кінологічного клубу доктор Джеррі Кляйн пояснює, якщо додаткова увага, активніші прогулянки чи ігри не зменшують таку поведінку, варто звернутися по допомогу. Після огляду ветеринар може порадити консультацію сертифікованого тренера, зоопсихолога або навіть невролога.

Найчастішими причинами кружляння у спробах зловити свого хвоста є нудьга або прагнення привернути увагу. Іноді навіть зауваження на кшталт "Припини!" для собаки вже є формою взаємодії.

Разом з тим собаки нерідко починають ганятися за власним хвостом через вроджені моделі поведінки, що збереглися з еволюційних часів. Рухомий хвіст спрацьовує як подразник, який автоматично запускає мисливський або переслідувальний рефлекс. Саме це колись допомагало чотирилапому реагувати на здобич, яка рухається.

У цуценят така звичка може бути частиною дослідження власного тіла, така собі спроба "познайомитися" з об'єктом, що рухається позаду.

Цікаво! Нове дослідження, опубліковане в журналі PLoS One, встановило зв'язок між переслідуванням хвоста у собак і тими самими генетичними та середовищними чинниками, які лежать в основі тривожної поведінки в людей.

Зі свого боку кінолог та зоопсихолог Віталій Новіков розповів про три основні причини переслідування собаками свого хвоста. Зокрема велику увагу свого пояснення він приділив саме проблемі надлишку іграшок, через що чотирилапі часто бувають перезбудженими й намагаються знайти розраду у власному хвостику.

Чи впливає порода на звичку бігати за хвостом?

Хоча будь-який собака може переслідувати свого хвоста, у деяких порід це трапляється частіше. Зокрема, схильність описують у таких бультер'єрів, німецьких вівчарок та доберманів.

Дослідження вказують і на можливу роль генетичних чинників, зокрема гена CDH2, а також на зв'язок із пережитим стресом. Втім, як зазначають фахівці, у більшості цуценят така поведінка з віком зникає.

Як діяти власнику?

Експерти рекомендують збільшити фізичну та розумову активність чотирилапого, зокрема додати більше прогулянок, тренувальні вправи, заняття кінологічними дисциплінами. Іноді ж корисно просто ігнорувати епізоди ганяння за хвостом, не підкріплюючи їх увагою.

Водночас слід насторожитися, якщо поведінка посилюється, триває понад тиждень або призводить до травм. У таких випадках варто звертатися до ветеринарів.

