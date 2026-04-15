На Великдень він "підспівував" гімну: пес із Чоповичів розчулив мережу

У Чоповичі пес щодня приходить на Алею Героїв і вражає місцевих своєю поведінкою. Під час хвилини мовчання він починає вити, ніби долучається до спільної скорботи.

А на Великдень тварина стала серед людей і "підспівувала" гімну України. Про це розповіла місцева мешканка Анастасія.

Дивіться також "Найзворушливіше відео в історії людства": як астронавтка Artemis II зустрілася зі своїм собакою

Як пес із Чоповичів розчулив мережу?

У селищі Чоповичі на Житомирщині звичайний дворовий пес став символом щоденної пам’яті та єдності громади. Щоранку він самостійно приходить до Алеї Героїв без повідка чи супроводу господарів. Тварина лягає неподалік і терпляче чекає на особливий момент.

О 9:00, коли в Україні оголошують хвилину мовчання, люди завмирають, схиляючи голови перед пам’яттю загиблих. Саме в цей момент пес починає вити. Спершу тихо, а потім голосніше – так, ніби намагається висловити щось важливе по-своєму.

Місцеві мешканці зазначають, що ніхто не навчав його такій поведінці. Він приходить щодня в один і той самий час, не відволікається і не йде раніше. Його виття стало невід’ємною частиною цієї хвилини – емоційною і щемкою.

Особливо вразив людей випадок на Великдень. Під час виконання гімну України пес стояв серед присутніх і почав вити в унісон із мелодією. З боку це виглядало так, ніби він "підспівує" разом з усією громадою.Ця мить була надзвичайно зворушливою. Дехто не стримував сліз, адже навіть тварина, здається, відчуває важливість моменту та загальний настрій.

Пес співає гімн України на Великдень: дивіться відео

Історія пса швидко поширюється серед місцевих жителів і в соцмережах. Для багатьох він став символом щирості, пам’яті та невимовного зв’язку між людьми та тваринами.

Чи відчувають тварини сум через війну?

За словами експертів із поведінки тварин, війна є сильним психологічним навантаженням не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Вони реагують на вибухи, сирени та зміну звичного середовища, що викликає страх і тривогу.

Крім того, як розповідає зоопсихологиня Лідія Лободіна, собаки можуть відчувати емоції людей і навіть "зчитувати" їхній стрес. Дослідження показують, що вони реагують на зміни в поведінці, голосі та навіть запаху людини, коли та перебуває у напруженому стані.

У таких умовах тварини можуть поводитися незвично: вити, ховатися або, навпаки, бути поруч із людьми. Це є природною реакцією на тривожну атмосферу. Експертка наголошує, що тварини можуть переживати стрес так само інтенсивно, як і люди, хоча й проявляють його інакше. Це може впливати на їхню поведінку та навіть здоров’я.

І хоча тварини не можуть висловити свої почуття словами, їхня поведінка іноді говорить значно більше.

Унікальні історії тварин під час війни