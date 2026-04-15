А на Пасху животное стало среди людей и "подпевало" гимну Украины. Об этом рассказала местная жительница Анастасия.

Как пес из Чоповичей растрогал сеть?

В поселке Чоповичи на Житомирщине обычный дворовый пес стал символом ежедневной памяти и единства общины. Каждое утро он самостоятельно приходит к Аллее Героев без поводка или сопровождения хозяев. Животное ложится неподалеку и терпеливо ждет особый момент.

В 9:00, когда в Украине объявляют минуту молчания, люди замирают, склоняя головы перед памятью погибших. Именно в этот момент пес начинает выть. Сначала тихо, а потом громче – так, будто пытается выразить что-то важное по-своему.

Местные жители отмечают, что никто не учил его такому поведению. Он приходит каждый день в одно и то же время, не отвлекается и не уходит раньше. Его вой стал неотъемлемой частью этой минуты – эмоциональной и щемящей.

Особенно поразил людей случай на Пасху. Во время исполнения гимна Украины пес стоял среди присутствующих и начал выть в унисон с мелодией. Со стороны это выглядело так, будто он "подпевает" вместе со всей общиной. Этот момент был чрезвычайно трогательным. Некоторые не сдерживал слез, ведь даже животное, кажется, чувствует важность момента и общее настроение.

Пес поет гимн Украины на Пасху: смотрите видео

История пса быстро распространяется среди местных жителей и в соцсетях. Для многих он стал символом искренности, памяти и невыразимой связи между людьми и животными.

Испытывают ли животные печаль из-за войны?

По словам экспертов по поведению животных, война является сильной психологической нагрузкой не только для людей, но и для домашних любимцев. Они реагируют на взрывы, сирены и изменение привычной среды, что вызывает страх и тревогу.

Кроме того, как рассказывает зоопсихолог Лидия Лободина, собаки могут чувствовать эмоции людей и даже "считывать" их стресс. Исследования показывают, что они реагируют на изменения в поведении, голосе и даже запахе человека, когда тот находится в напряженном состоянии.

В таких условиях животные могут вести себя необычно: выть, прятаться или, наоборот, быть рядом с людьми. Это является естественной реакцией на тревожную атмосферу. Эксперт отмечает, что животные могут переживать стресс так же интенсивно, как и люди, хотя и проявляют его иначе. Это может влиять на их поведение и даже здоровье.

И хотя животные не могут выразить свои чувства словами, их поведение иногда говорит гораздо больше.

